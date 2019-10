Policjanci zabezpieczyli blisko 13 litrów GBL i zatrzymali 43-latka Data publikacji 25.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Olsztyńscy policjanci zatrzymali 43-latka podejrzewanego o posiadanie znacznej ilości substancji zabronionych. Łącznie funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli blisko 13 litrów płynu GBL, z którego można było przygotować około 13 tysięcy działek dealerskich substancji potocznie nazywanej „pigułką gwałtu”. Policyjny pies biorący udział w interwencji wytropił również marihuanę i grzyby halucynogenne. Mężczyźnie grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie wpadli na trop 43-letniego mieszkańca Olsztyna, który miał przechowywać znaczne ilości środków odurzających. W środę (23.10.2019) funkcjonariusze weszli do mieszkania mężczyzny podejrzewanego o posiadanie narkotyków. 43-latek był kompletnie zaskoczony ich wizytą.

W trakcie przeszukania w jednej z sypialnianych szafek policjanci znaleźli i zabezpieczyli 9 plastikowych pojemników wypełnionych podejrzanym płynem. Do działań został także wykorzystany pies specjalnie wyszkolony w wykrywaniu zapachów narkotyków. To właśnie czuły nos czworonoga doprowadził policjantów do miejsc, gdzie ukryte były woreczki z marihuaną oraz grzyby halucynogenne. Ze wstępnych ustaleń wynika, że zabezpieczone substancje to blisko 13 litrów płynu GBL, z którego można byłoby przygotować około 13 tysięcy działek dealerskich o wartości kilkunastu tysięcy złotych. Zabezpieczony materiał został przekazany do dalszych badań laboratoryjnych.

43-latek trafił do policyjnego aresztu. Już usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków, za który zgodnie z kodeksem karnym może mu grozić kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Policjanci za pośrednictwem prokuratora wnioskują do sądu o tymczasowe aresztowanie mężczyzny.

GBL jest to narkotyk potocznie nazywany „kropelkami gwałtu” lub „pigułką gwałtu”. Wywołuje on krótkotrwałą amnezję oraz utratę świadomości i przytomności. Po krótkim czasie nie zostają po niej żadne ślady, a ofiara nie pamięta, co się z nią działo przez kilka godzin.

Jak ustrzec się przed osobami chcącymi wykorzystać nas przy pomocy GBL?

nie wolno pić niczego, co oferuje nieznajoma osoba. Nie tylko w klubie czy dyskotece, ale także w pociągu czy autobusie,

pijmy tylko z własnoręcznie otwartej butelki lub puszki. Jeśli odstawiamy drinka, nie wracajmy już do niego,

nie powinno się zostawiać napoju bez opieki, nawet gdy odchodzimy na chwilę,

nie wychodźmy sami, a w gronie zaufanych znajomych. Przed wyjściem porozmawiajmy, co robić, gdy jedna osoba z grona zacznie się zachowywać podejrzanie: zaczepia obce osoby, funduje drinki wszystkim dookoła itp.,

nigdy nie zostawiajmy sprawiającego wrażenie upojonego kolegi czy koleżanki samych, czy w towarzystwie świeżo poznanych osób,

jeśli podejrzewamy, że doszło do nieświadomego zażycia narkotyku albo ktoś znajduje się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, wezwijmy karetkę.

(KWP w Olsztynie/js)