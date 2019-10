Eskortowali rodzącą kobietę do szpitala Data publikacji 25.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dwaj policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego z Komisariatu Policji V w Krakowie pomogli bezpiecznie dotrzeć do szpitala kobiecie, która zaczęła rodzić w samochodzie. Sprawnie przeprowadzona eskorta auta rodzącej kobiety, zakończyła się przyjściem na świat zdrowego chłopca w warunkach szpitalnych.

23 października, po godz. 8.00, do dyżurnego krakowskiej policji zadzwonił mężczyzna prosząc o szybką pomoc. Podczas rozmowy funkcjonariusz ustalił, że żona zgłaszającego zaczęła rodzić, a samochód, którym była przewożona do szpitala utknął w korku. Dyżurny błyskawicznie zlokalizował najbliższy patrol, który właśnie zakończył interwencję. Policjanci sierż. szt. Jakub Zwierzyński i post. Dawid Bodziony natychmiast pojawili się na miejscu, gdzie od razu zauważyli samochód, w którym podróżowali przyszli rodzice. Z uwagi na to, że kobieta była w zaawansowanej fazie porodu i potrzebna była fachowa pomoc medyczna, mundurowi użyli sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej, aby umożliwić zgłaszającemu wyjechanie z korków i jak najszybciej dostać się na porodówkę.

Eskorta policyjna doprowadziła rodzącą kobietę pod same drzwi szpitala, a następnie funkcjonariusze pomogli kobiecie wejść do środka. Zaraz potem policjanci otrzymali dobrą wiadomość. Na świat przyszedł zdrowy chłopiec, który może kiedyś w przyszłości dowiedziawszy się, że stróże prawa odegrali ważną rolę w jego przyjściu na świat – sam zostanie policjantem i będzie pomagał innym.

(KWP w Krakowie / ms)