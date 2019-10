Był poszukiwany w całej Europie – policjanci zatrzymali go w skradzionym audi wartym 200 tys. złotych Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Policjanci żarskiej drogówki podjęli szybkie i dynamiczne działanie, aby odzyskać skradzione luksusowe Audi SQ5 warte 200 tys. złotych. Po podjętym pościgu zatrzymali uciekającego 54-latka i doprowadzili go do jednostki Policji. Jak się okazało mężczyzna był również poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania. Może mu grozić do 10 lat pozbawienia wolności.

W środę (23 października) policjanci żarskiego ruchu drogowego ruszyli w rejon miejscowości Zasieki, gdzie według informacji z Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku granicę miał przekroczyć pojazd marki Audi SQ5 skradziony na terenie Niemiec. Funkcjonariusze, przemieszczając się drogą W-289 na trasie Chełm Żarski - Brody zauważyli jadący z przeciwnego kierunku opisany samochód, natychmiast zawrócili i ruszyli za nim. Włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe do zatrzymania, jednak kierujący audi nie zatrzymał się, przyspieszył rozpoczynając ucieczkę. Skręcił w boczną drogę, przemieszczając się drogą gruntową przez nieużytki rolne, las, wjechał na podmokłą łąkę i od tego momentu uciekał pieszo. Nie dobiegł daleko, ucieczkę przerwali policjanci, którzy zatrzymali mężczyznę. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że 54-letni mieszkaniec woj. dolnośląskiego poszukiwany jest Europejskim Nakazem Aresztowania, a audi SQ5 warte ponad 200 tys. złotych skradzione zostało w nocy 22 na 23 października na terenie Niemiec. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Za kradzież z włamaniem i niezatrzymanie się do kontroli może mu grozić do 10 lat pozbawienia wolności.

To kolejny przykład bardzo dobrej współpracy służb. Kluczowe w tego typu działaniach jest szybki przekaz informacji i natychmiastowe podjęcie działań. Dzięki sprawnemu i szybkiemu działaniu żarskich funkcjonariuszy możliwe było odzyskanie wartego ponad 200 tys. złotych luksusowego audi.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)