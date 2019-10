Zatrzymania dilerów narkotykowych Data publikacji 25.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj W wyniku kilkudniowych działań kryminalnych z Komendy Powiatowej w Myślenicach, których celem było uderzenie w narkobiznes, zatrzymano 3 osoby, które sąd objął tymczasowym aresztowaniem. Jeden z zatrzymanych podejrzany jest o wprowadzenie na rynek substancji zabronionych o czarnorynkowej wartości ponad 100 tys. złotych. Dodatkowo, w jego mieszkaniu policjanci zabezpieczyli ponad 3 kg narkotyków.

Na podstawie materiałów operacyjnych myśleniccy kryminalni wytypowali miejsca oraz osoby, które mogą trudnić się handlem zabronionymi substancjami. 18 października br., w Jasienicy policjanci nieprzypadkowo zatrzymali do kontroli samochód osobowy, którym jechał 19-latek z gminy Myślenice oraz 21-latka z Sułkowic. Zatrzymani do kontroli mieli przy sobie 2 gramy substancji zabronionych. W wyniku przeszukania, ich miejsca zamieszkania policjanci zabezpieczyli jeszcze ponad 100 gram narkotyków, m.in. amfetaminy i marihuany. Ustalono, iż zatrzymani dilerzy sprzedawali znaczne ilości substancji zabronionych głównie na terenie powiatu myślenickiego. 20 października, Sąd Rejonowy w Myślenicach na wniosek miejscowej prokuratury zdecydował o zastosowaniu wobec obojga podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci trzymiesięcznego aresztu.

Myśleniccy kryminalni w efekcie intensywnej pracy operacyjnej 21 października br. zatrzymali kolejną osobą. To 24-letni mieszkaniec Krakowa, który zaopatrywał m.in. lokalnych dilerów. Mężczyzna ukrywał się, gdyż był poszukiwany do odbycia kary 1 roku i 6 miesięcy więzienia za popełnione w przeszłości przestępstwa. Podczas przeszukania mieszkania policjanci natrafili na ponad 3 kilogramy substancji zabronionych, w tym kokainę, amfetaminę, ecstasy, marihuanę oraz dopalacze. Według ustaleń tylko w tym roku 24-latek wprowadził do sprzedaży narkotyki o czarnorynkowej wartości ponad 100 tysięcy złotych. Również i on został aresztowany na 3 miesiące.

Podejrzanym grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Krakowie / kp)