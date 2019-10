Szczęśliwy finał poszukiwań 85-latka. Przewodnicy z psami odnaleźli zaginionego Data publikacji 25.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z zespołu przewodników psów rybnickiej komendy wraz z psami służbowymi odnaleźli zaginionego mieszkańca Rybnika. Kasja i Ladir poprowadzili swoich przewodników, wprost do zaginionego mężczyzny. Okazało się, że 85-latek chorujący na Alzheimera, w kompleksie leśnym wpadł do dziury, z której nie potrafił się wydostać. Seniorowi natychmiast udzielono pierwszej pomocy oraz wezwano załogę karetki pogotowia.

Wczoraj (24.10.2019 r.), około godziny 16.00, dyżurny rybnickiej komendy otrzymał informację o zaginięciu 85-latka chorującego na Alzheimera. Zaniepokojona wnuczka zawiadomiła policjantów, że dziadek wyszedł z domu około godziny 13.00, nie posiada telefonu komórkowego, wcześniej nigdy nigdzie nie wychodził. Kobieta podała mundurowym, rysopis seniora.

Szybko rozdysponowano siły i rozpoczęto poszukiwania mężczyzny. Sprawdzono miejsca, w których rybniczanin mógł przebywać, niestety bez rezultatu. Na miejsce poszukiwań dotarli także policjanci zespołu przewodników psów służbowych wydziału prewencji rybnickiej komendy wraz z psami patrolowo-tropiącymi.

Kasja i Ladir wraz ze swoimi przewodnikami – sierż. szt. Mateuszem Kucznierzem oraz mł. asp. Dawidem Faranoszem rozpoczęli poszukiwania na ulicy Sienkiewicza, gdzie sprawdzali rejon cmentarzy, przystanków autobusowych oraz okolicznych dróżek. Następnie w rejonie ulicy Partyzantów, na mostku w kierunku lasu policyjne psy zaczęły przeszukiwać teren.

Po kilkunastu minutach Kasja i Ladir doprowadziły swoich przewodników wprost do zaginionego starszego mężczyzny. Okazało się, że 85-latek wpadł do dziury w kompleksie leśnym, z której nie potrafił się wydostać. Mężczyzna był mocno zmęczony, policjanci udzielili mu pierwszej pomocy przedmedycznej, wyprowadzili go z lasu i przekazali zespołowi pogotowia oraz rodzinie.

