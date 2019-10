Przekroczenie prędkości i wykroczenia w ruchu drogowym uwiecznił policyjny wideorejestrator - kierowcy stracili swoje prawa jazdy Data publikacji 25.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci systematycznie eliminują z ruchu drogowego osoby rażąco naruszające zasady bezpieczeństwa i stwarzające tym samym zagrożenie dla innych użytkowników dróg. Do kategorii potencjalnych sprawców tragedii należą kierowcy znacznie przekraczający dopuszczalną prędkość. Do tej kategorii osób można z pewnością zaliczyć kierującą pojazdem osobowym na terenie powiatu złotoryjskiego, która poruszała się z prędkością 110 km/h w obszarze zabudowanym, oraz motocyklistę z powiatu jeleniogórskiego który "osiągnął" swoim jednośladem 168 km/h na ograniczeniu do 70 km/h. W obu tych przypadkach policjanci zatrzymali kierującym prawo jazdy.

Lekkomyślnym działaniem i brakiem wyobraźni wykazała się 63-letnia kierująca samochodem osobowym, która jeszcze przed miejscowością Nowe Łąki w powiecie złotoryjskim pędziła ponad 130 km/h. Kolejny pomiar prędkości przeprowadzony już w obszarze zabudowanym wskazał ponad 110 km/h. Kobieta za popełnione wykroczenia została ukarana mandatem karnym a na jej konto wpłynęło 10 punktów karnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami policjanci zatrzymali też kierującej prawo jazdy na okres 3 miesięcy.

Z kolei policjanci jeleniogórskiej drogówki zatrzymali 30-letniego motocyklistę, który w terenie zabudowanym pędził z prędkością 168 km na godzinę. Przekroczył on prędkość o blisko 100 km. Dodatkowo okazało się, że w ogóle nie posiada uprawnień do kierowania, a jego jednoślad nie posiada badań technicznych. Ponadto dopuścił się on serii wykroczeń w ruchu drogowym — wyprzedzanie na podwójnej ciągłej i na zakazie, poruszanie się po powierzchni wyłączonej z ruchu. Kierowca dobrowolnie poddał się karze, w postaci orzeczenia środka karnego — zakazu kierowania pojazdami na 18 miesięcy oraz musi zapłacić 1500 złotych grzywny.

Policjanci apelują do kierowców o rozwagę i zdjęcie „nogi z gazu”. Osoby, które lekceważą obowiązujące limity prędkości narażają siebie i innych uczestników ruchu drogowego na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.

(KWP we Wrocławiu / kp)

