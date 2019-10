Zatrzymany za rozpowszechnianie dziecięcej pornografii Data publikacji 25.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego chorzowskiej komendy zatrzymali 25-latka, podejrzanego o posiadanie i rozpowszechnianie dziecięcej pornografii. Mężczyzna ściągał z internetu zdjęcia filmy, a następnie udostępniał je innym użytkownikom sieci. Za to przestępstwo grozi mu 12-letni pobyt w więzieniu.

W środę chorzowscy policjanci z wydziału kryminalnego wkroczyli do jednego z mieszkań w Chorzowie. Śledczy zabezpieczyli tam sprzęt komputerowy oraz elektroniczne nośniki danych, zawierające pliki ze zdjęciami i filmami pornograficznymi z udziałem osób małoletnich. Mundurowi zatrzymali 25-letniego mieszkańca Chorzowa, który był właścicielem sprzętu. Wczoraj w prokuraturze usłyszał on zarzuty. Grozi mu do 12 lat więzienia. Sąd Rejonowy w Chorzowie postanowił zastosować wobec mężczyzny policyjny dozór.

Jak twierdzą śledczy, sprawa ma charakter rozwojowy. Obecnie trwa analiza zabezpieczonego materiału dowodowego, która ma pozwolić na ustalenie zarówno pokrzywdzonych, jak i kolejnych sprawców tego procederu.

(KWP w Katowicach / kp)