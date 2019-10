Bezpieczny Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny 2019

Możemy również poprosić zaufanego sąsiada, by zwrócił uwagę na nasz dom czy mieszkanie, a w razie zauważenia czegoś niepokojącego, natychmiast nas o tym powiadomił.

Wybierając się na cmentarz, nie zabierajmy, o ile to możliwe, większych kwot pieniędzy, biżuterii oraz innych wartościowych przedmiotów, ponieważ mogą „paść łupem” złodzieja. Warto mieć odliczoną na zakupy kwotę pieniędzy i trzymać ją w innym miejscu niż portfel i dokumenty. W trakcie płacenia za zakupy na straganach przy cmentarzach nie pokazujmy, ile pieniędzy mamy przy sobie. Pieniądze, dokumenty czy telefon komórkowy trzymajmy w wewnętrznej kieszeni ubrania, co z pewnością utrudni złodziejowi ewentualną próbę kradzieży.

Szczególną czujność powinniśmy również zachować podczas korzystania z komunikacji publicznej, zwłaszcza przy wsiadaniu i wysiadaniu. Pamiętajmy by torebki, saszetki, plecaki były zamknięte i najlepiej obrócone zapięciem do ciała i przytrzymywane ręką od góry.

Pamiętajmy również, by podczas porządkowania grobów nie zostawiać, nawet na chwilę, torebki lub saszetki na pomniku czy ławce. Dobrze, gdyby ktoś ze znajomych lub rodziny mógł towarzyszyć nam na cmentarzu. Szczególnie unikajmy samotnego chodzenia na cmentarz po zmroku.

Jeżeli w okresie Wszystkich Świętych, zabieramy na cmentarz dzieci, zwracajmy na nie szczególną uwagę. Zadbajmy, aby dziecko posiadające telefon komórkowy pod hasłem ICE miało wpisany numer telefonu swego rodzica lub opiekuna. Małe dzieci wyposażmy w kartkę z danymi kontaktowymi do rodzica lub opiekuna. Uczmy też najmłodszych, że w sytuacjach „awaryjnych” zawsze mogą uzyskać pomoc od przedstawicieli służb mundurowych: policjanta, strażnika miejskiego, strażaka oraz harcerza.

Wybierając się do nekropolii ze starszymi osobami cierpiącymi na zaburzenia pamięci, pilnujmy, by zbytnio się nie oddalały, pamiętajmy, że w tłumie łatwo się zagubić. W takim przypadku pomoże umieszczona w ubraniu kartka z numerem telefonu do rodziny zagubionej osoby.