Zmrok, mgła i 167 km/h motocyklem Data publikacji 25.10.2019 Policjanci z łódzkiej grupy "Speed" zatrzymali motocyklistę, który pędził we mgle, po zmroku i w terenie zabudowanym 167 km/h. 31-latek nie widział w swoim zachowaniu niczego złego. Funkcjonariusze zatrzymali mu prawo jazdy, ukarali 500 złotowym mandatem i 10 punktami karnymi.

25 października 2019 r. około godz. 20:00 policjanci z grupy „Speed” podczas patrolowania Trasy Górna zauważyli motocykl suzuki, który poruszał się ul. Bartoszewskiego z bardzo dużą prędkością. Pomiar na wideorejestratorze pokazywał 167 km/h, w miejscu, gdzie dozwolona była prędkość 70 km/h. Funkcjonariusze zatrzymali motocyklistę. Ten jednak nie poczuwał się do winy. Oburzony 31-latek tłumaczył policjantom, że na drodze 3-pasmowej może się poruszać z prędkością nawet 120 km/h. Twierdził również, że swoim zachowaniem nie zagrażał bezpieczeństwu innych uczestników ruchu drogowego. Za przekroczenie prędkości o 97 km/h mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy na 3 miesiące oraz ukarano go 500 złotowym mandatem i 10 punktami karnymi. W tym roku już 437 kierujących utraciło uprawnienia do kierowania za przekroczenie dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym powyżej 50 km/h.

Policjanci przypominają, że jesień ze zmienną pogodą, nie ułatwia poruszania się po drogach. Opady atmosferyczne, mgła i wcześnie zapadający zmrok ograniczają w znacznym stopniu widoczność. Tym samym wymagają od uczestników ruchu drogowego większej uwagi i skupienia. Na pogodę nie mamy wpływu, natomiast zwiększyć swoje bezpieczeństwo możemy poprzez odpowiedzialne zachowanie oraz przestrzeganie zasad i przepisów ruchu drogowego. Zmieniające się warunki atmosferyczne są wyjątkowo zdradliwe, często zaskakują kierowców, warto wówczas jechać wolniej, dostosować prędkość do rzeczywistych warunków panujących na drodze.

(KWP w Łodzi/js)