Działania służb na bazarze Data publikacji 28.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Woli uczestniczyli w kontrolach stoisk handlowych na bazarze przy ul. Górczewskiej. Funkcjonariusze prowadzili działania wspólnie z przedstawicielami Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Weterynaryjnej, Urzędu Celno-Skarbowego oraz Inspekcji Farmaceutycznej. Podczas kontroli ujawniono produkty spożywcze i mięsne, które sprzedawane były po terminie ich przydatności do spożycia lub przechowywane w niewłaściwych warunkach sanitarno-higienicznych.

W niedzielny poranek policjanci z Woli wraz z pracownikami inspekcji i urzędów kontroli weszli na teren bazaru organizowanego na terenie Olimpii. Działania były wcześniej zaplanowane, a szczegóły współpracy uzgodnione. Policjantów wspierali pracownicy i funkcjonariusze podmiotów powołanych do kontroli i nadzoru nad obrotem produktami przeznaczonymi do spożycia, akcyzowymi, lekami oraz kontroli prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kilkadziesiąt osób biorących udział w działaniach, po wcześniejszym wytypowaniu stoisk, podjęli czynności kontrolne. Policjanci asystowali i zapewniali bezpieczeństwo podczas prowadzonych czynności.

W wyniku kontroli ujawniono szereg naruszeń polegających na sprzedaży środków spożywczych po upływie terminu przydatności do spożycia (głównie były to produkty nabiałowe oraz mięso) oraz przechowywanych w niewłaściwych warunkach. Za naruszenia przepisów sanitarnych i dotyczących regulacji karno-skarbowych nałożono kilkadziesiąt mandatów karnych. Ponadto zabezpieczono kilkadziesiąt kilogramów tytoniu, kilka tysięcy paczek papierosów i ponad sto par butów.

Policjanci wraz z innymi służbami planują na bazarach kolejne kontrole.

Przypominamy!

Osoba, która wyrabia lub wprowadza do obrotu szkodliwe dla zdrowia substancje, środki spożywcze czy środki farmaceutyczne podlega karze pozbawienia wolności nawet do 8 lat. Jeżeli następstwem jej działania jest śmierć człowieka, może trafić do więzienia nawet na 12 lat.

Za złamanie przepisów Ustawy Prawo Farmaceutyczne czy też Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia również grożą konsekwencje prawne.

Jeżeli to konieczne dokonujmy wyboru pomiędzy produktem tańszym, a dobrem luksusowym. Nie kupujmy potencjalnej TRUCIZNY !!!

(KSP / ms)