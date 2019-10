Alarm dla policjantów i szybkie odnalezienie 25-latka Data publikacji 28.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Nowosolscy policjanci po intensywnych poszukiwaniach odnaleźli 25-latka, który poinformował bliskich o zamiarze odebrania sobie życia. Dzięki szybko podjętym działaniom oraz ogromnemu zaangażowaniu funkcjonariuszy, już nic nie zagraża życiu mężczyzny. Po odnalezieniu został przekazany pod opiekę lekarzy.

W piątek, 25 października po godzinie 14.00 oficer dyżurny z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli otrzymał zgłoszenie, że 25-letni mężczyzna poinformował swojego ojca, o zamiarze popełnienia samobójstwa. Dyżurny niezwłocznie przekazał tę informację dla wszystkich patroli. Do poszukiwań zaangażowano również funkcjonariuszy z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji. Wszyscy zaczęli dokładne sprawdzać główne drogi, boczne uliczki, skwery, ogródki działkowe, tereny przywodne. Policjanci próbowali ustalić jak najwięcej informacji, które ułatwiłyby szybkie dotarcie do mieszkańca Nowej Soli. Do akcji skierowano również przewodnika z psem tropiącym. W nowosolskiej jednostce Policji ogłoszono alarm.

Tak prowadzone poszukiwania po blisko trzech godzinach przyniosły oczekiwany efekt. Podjęte działania okazały się skuteczne. Nowosolscy kryminalni odnaleźli mężczyznę przy ulicy Sikorskiego w Nowej Soli. Już po kilku minutach policjanci przewieźli go do nowosolskiego szpitala, gdzie personel medyczny zaopiekował się 25-latkiem.

Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy i ogromnemu zaangażowaniu kilkudziesięciu policjantów mężczyźnie nic już nie zagraża. Informacja o zagrożeniu życia jest przez służby traktowana zawsze priorytetowo.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)