Międzynarodowe strzelanie Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci, żołnierze i funkcjonariusze z Polski i z zagranicy wzięli udział w IX. edycji Otwartych Międzynarodowych Mistrzostw Jednostek Szkoleniowych Policji w Strzelaniu. O miano najlepszych rywalizowali miedzy innymi Francuzi, Amerykanie, Niemcy Litwini i Chorwaci.

Policjanci, żołnierze i funkcjonariusze z Polski i z zagranicy wzięli udział w VI. edycji Otwartych Międzynarodowych Mistrzostw Jednostek Szkoleniowych Policji w Strzelaniu. O miano najlepszych rywalizowali miedzy innymi Francuzi, Amerykanie, Niemcy Litwini i Chorwaci.

Zawody rozegrane zostały na strzelnicach Szkoły Policji w Słupsku, która posiada jedne z najnowocześniejszych tego typu obiektów w kraju. Uczestnicy startowali w dwóch konkurencjach: strzelanie sytuacyjne i strzelanie statyczne.

W pierwszej konkurencji "Strzelanie statyczne" każdy z zawodników oddawał w określonym czasie serię strzałów, przerywanych wymianą magazynka. Strzelanie odbywało się będzie w postawie stojącej, a tarczę umieszczono w odległości 25 metrów.

Druga konkurencja to "Strzelanie sytuacyjne". Strzelający oddawał 6 strzałów do tarczy odjeżdżającej z odległości 10 do 25 metrów, a następnie wymieniał magazynek. Zwolnienie zamka po wymianie magazynka było sygnałem do rozpoczęcia przemieszczania się na kolejne stanowisko strzeleckie w odległości 10 metrów, z którego strzelający oddawał 6 strzałów do tarczy przesuwnej (3 poprzeczne przebiegi). Poniżej prezentujemy wyniki zawodów.

Klasyfikacja drużynowa / Mannschaftswertung / Team classification /

Classement par équipe / Komandos klasifikacija / Timska klasifikacija

1 miejsce Szkoła Policji Słupsk 2 miejsce Centrum Szkolenia Straży Granicznej Kętrzyn 3 miejsce Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej Koszalin 4 miejsce Narodowa Szkoła Policji Perigueux, Francja 5 miejsce Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej Ustka 6 miejsce Wyższa Szkoła Policji Oranienburg, NIemcy 7 miejsce Szkoła Policji Kowno, Litwa 8 miejsce Baza Wsparcia US Navy Redzikowo

Klasyfikacja indywidualna / Einzelwertung / Individual classification /

Classement individual / Individuali klasifikacija / Individualna klasifikacija

1 miejsce Roman Jagielski Słupsk 2 miejsce Sylwester Siembrzuch Słupsk 3 miejsce Andrzej Dzieszkiewicz Kętrzyn 4 miejsce Damian Łabaj Kętrzyn 5 miejsce Radosław Zawistowski Koszalin 6 miejsce Verdan Zaksek Zagrzeb, Chorwacja 7 miejsce Laurent Heckel Perigueux, Francja 8 miejsce Markus Cruger Oranienburg, NIemcy