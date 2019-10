Brak akceptacji dla agresji na tle narodowościowym! Kobieta zatrzymana za napad na obywatela Indii Data publikacji 28.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Gorzowscy policjanci zatrzymali 24-latkę podejrzaną o napad i znieważenie na tle narodowościowym 31-letniego obywatela Indii. Kobieta miała najpierw używać wobec niego słów obraźliwych i skłaniać do opuszczenia terytorium Polski, a następnie uderzyć w twarz i zabrać saszetkę z pieniędzmi. Dzięki doskonałej pracy policjantów odpowie za popełnione przestępstwa.

W piątek (25 października br.) dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim otrzymał zgłoszenie o tym, że na ulicy Kolejowej został pobity mężczyzna. Skierowani na miejsce policjanci ustalili, że 31-letni obywatel Indii został zaatakowany przez nieznaną kobietę. Początkowo używała ona wobec niego słów wulgarnych i znieważała na tle narodowościowym. Miała skłaniać 31-latka do opuszczenia terytorium Polski. W pewnym momencie kobieta uderzyła mężczyznę w twarz i gdy ten upadł, zabrała mu saszetkę z pieniędzmi w kwocie 500 euro, po czym uciekła.

Pokrzywdzony z obrażeniami twarzy trafił do szpitala, a sprawą zajęli się policjanci, którzy bardzo szybko wytypowali podejrzaną. Kilka ulic dalej zauważyli kobietę, która widząc funkcjonariuszy próbowała ukryć się w jednym z mieszkań. Szybko jednak została zatrzymana.

Kobietę doprowadzono do gorzowskiej komendy. Jej sprawą zajęli się śledczy oraz prokuratura. 24-latka została przesłuchana i przedstawiono jej zarzut rozboju oraz znieważenia na tle narodowościowym. Do tych zarzutów się nie przyznaje. Policja oraz prokuratura będą wnioskować do sądu o zastosowanie wobec kobiety środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu. Za popełnione przestępstwa grozi jej do 12 lat pozbawienia wolności.

