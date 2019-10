Ponad dwa kilogramy narkotyków zabezpieczone przez policjantów. Handel na dużą skalę Data publikacji 28.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Zielonogórscy policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy brali udział w obrocie znacznymi ilościami narkotyków. Jeden z nich miał ponad 2 kilogramy narkotyków — amfetaminy i marihuany, drugi usłyszał zarzuty wprowadzenia do obrotu 24 kilogramów amfetaminy i marihuany. Obaj zostali zatrzymani i decyzją Sądu Rejonowego w Zielonej Górze aresztowani na 3 miesiące.

Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową KMP w Zielonej Górze zbierali i weryfikowali informacje operacyjne na temat mężczyzn, którzy mieli sprzedawać na dużą skalę środki odurzające i psychotropowe na terenie Zielonej Góry. Policjanci ustalili, gdzie obaj mężczyźni mieszkają. Nie przebywali w miejscach, w których byli zameldowani. Funkcjonariusze wiedzieli, że w mieszkaniach mogą przechowywać znaczne ilości środków odurzających, dlatego postanowili jak najszybciej ich zatrzymać.

Policjanci podjęli działania operacyjne, w wyniku których, na jednym z zielonogórskich osiedli zatrzymali pierwszego z mężczyzn, 24-latka. Podczas przeszukania w jego mieszkaniu policjanci znaleźli w szafkach oraz różnych miejscach pojemniki z narkotykami. Zabezpieczono amfetaminę o łącznej wadze prawie 1,5 kilograma oraz marihuanę o łącznej wadze prawie kilograma. Zabezpieczone narkotyki były podzielone na tzw. działki dilerskie jak też znajdowały się w dużych jeszcze nie podzielonych porcjach. Czarnorynkowa wartość łączna zabezpieczonych narkotyków to ponad 65 tysięcy złotych.

W mieszkaniu zabezpieczono telefony komórkowe, woreczki strunowe oraz wagę elektroniczną, a także pieniądze w kwocie prawie 1500 zł. Zebrany w sprawie materiał dowodowy świadczy o tym, że 24-latek trudnił się sprzedażą narkotyków na dużą skalę i jednocześnie uczynił sobie z tego stałe źródło dochodów. Mężczyzna usłyszał zarzuty posiadania znacznych ilości środków odurzających i przygotowania do wprowadzania ich do obrotu. Za te przestępstwa według ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii grozi kara od roku do nawet 10 lat pozbawienia wolności.

Dzień później zatrzymany został drugi z mężczyzn, 25-latek. Mężczyzna został zatrzymany w samochodzie, na jednej z zielonogórskich ulic. Policjanci znaleźli przy nim dwa woreczki z białą substancją – po zbadaniu okazało się, że jest to kokaina. Ponadto zabezpieczyli ponad 2800 zł w gotówce oraz 5 telefonów komórkowych. Policjanci przeszukali także mieszkanie i znaleźli tam kolejne narkotyki — kokainę, a także zabezpieczyli pieniądze w kwocie 1100 zł, prawie 700 Euro oraz telefony komórkowe i laptop.

Zebrany w stosunku do 25-latka materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutów posiadania narkotyków oraz udziału w obrocie znacznymi ilościami substancji odurzających i środków psychotropowych w ilości 12 kilogramów amfetaminy i 12 kilogramów marihuany o łącznej czarnorynkowej wartości 406 tys. zł. Za te przestępstwa wg. Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii grozi kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.

Decyzją Sądu Rejonowego w Zielonej Górze obaj zatrzymani mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.

(KWP w Gorzowie Wlkp./js)