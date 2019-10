Dzielnicowi z Andrychowa uratowali życie 53-latka, który chciał popełnić samobójstwo Data publikacji 28.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci andrychowskiego komisariatu – mł. asp. Piotr Rusin oraz asp. Wojciech Szuba, na co dzień pełniący służbę w rewirze dzielnicowych, w samą porę dotarli do 53-letniego mężczyzny, który próbował odebrać sobie życie. Na szczęście udało się zapobiec tragedii.

24 października br. na telefon służbowy mł. asp. Piotra Rusina dodzwoniła się kobieta informując, że jej wujek dzisiaj nie zjawił się w umówionym miejscu, jego telefon nie odpowiada, a ona sama nie widziała go od dłuższego czasu. Jak przekazała policjantowi, mężczyzna miał w przeszłości odgrażać się, że zrobi sobie krzywdę. Mundurowi poinformowali dyżurnego komisariatu o niepokojącym telefonie, jednocześnie udali się pod wskazany adres. Drzwi do domu nie były zamknięte na klucz. Policjanci weszli do środka, gdzie zauważyli leżącego na łóżku mężczyznę z przeciętym nadgarstkiem, a na stołku obok łóżka leżał zakrwawiony nóż. Policjanci znaleźli również list pożegnalny. Dzielnicowi skutecznie zatamowali krwawienie i powiadomili Zespół Ratownictwa Medycznego, równocześnie monitorując stan zdrowia 53-latka. Dzięki mundurowym mężczyzna w porę trafił pod opiekę lekarzy. Jak wynikło z dalszych ustaleń 53-latek zdecydował się na taki krok z uwagi na nawarstwienie się różnego rodzaju problemów w jego życiu. Dlatego pamiętajmy, jeśli mamy problemy, z którymi nie możemy sobie sami poradzić, skorzystajmy z pomocy innych. Na terenie powiatu wadowickiego działają instytucje, które udzielają pomocy i wsparcia w kryzysie:

FENIKS Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza

ul. Dworska 9, 34-100 Radocza

tel. 33 873 10 01 / e-mail: sekretariat@feniks-radocza.pl / oik@feniks-radoca.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

ul. Adama Mickiewicza 15, 34-100 Wadowice

tel. 33 870 90 00 / e-mail: pcpr-wadowice@pcpr-wadowice.pl