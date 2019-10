Policjanci uratowali kobietę z płonącego domu Data publikacji 28.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Zawierciańscy policjanci jako pierwsi dotarli na miejsce pożaru. Mundurowi wyważyli drzwi i wyprowadzili 64-letnią kobietę z płonącego domu. Do zdarzenia doszło na ul. Ogrodowej w Zawierciu. Dzięki szybkiej interwencji stróżów prawa kobiecie nic się nie stało.

Do zdarzenia doszło w piątek (25.10.2019 r.) około godz. 22.50 na ulicy Ogrodowej w Zawierciu. Patrol z wydziału prewencji otrzymał informację o pożarze i jako pierwszy dotarł na miejsce zdarzenia. Przed budynkiem, z którego wydobywały się już kilkumetrowe słupy ognia stała grupa osób, która krzyczała, że w środku jest kobieta. Policjanci bez chwili wahania wyważyli drzwi i weszli do zadymionych pomieszczeń. Po chwili wyprowadzili z domu zdezorientowaną 64-letnią mieszkankę. Sprawdzili także, czy w budynku nie pozostały inne osoby. Do czasu przyjazdu karetki pogotowia udzielili kobiecie schronienia w policyjnym radiowozie. Następnie strażacy, którzy przybyli na miejsce ugasili pożar. Dzięki szybkiej reakcji st. sierż. Marcina Ostrowskiego i st. sierż. Grzegorza Dudka, tym razem nie doszło do tragedii. Teraz śledczy z biegłym z zakresu pożarnictwa będą ustalać przyczynę tego pożaru.

Przed nami długi okres grzewczy – zadbajmy, aby był bezpieczny. Sprawdźmy stan techniczny pieca oraz drożność kominów i kanałów wentylacyjnych. Pamiętajmy także o sprawdzeniu instalacji gazowej oraz elektrycznej, która powinna być przystosowana do obciążenia włączonego do sieci urządzenia grzewczego.

(KWP w Katowicach/js)