Kalwaryjscy policjanci pomogli schorowanej, starszej kobiecie Data publikacji 29.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z kalwaryjskiego komisariatu wspólnie ze strażakami pomogli samotnie mieszkającej 78-latce, która zasłabła w swoim domu. Dzięki natychmiastowej reakcji mundurowych na zgłoszenie, kobieta trafiła pod specjalistyczną opiekę.

Kilka dni temu, do dyżurnego Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej zadzwoniła kobieta, która poinformowała, że nie może dostać się do domu swojej znajomej. Jak przekazała zaniepokojona sąsiadka, 78-letnia mieszkanka Bugaja, mieszka samotnie i choruje na serce. Zaalarmowani policjanci natychmiast pojechali pod wskazany adres, gdzie przez okno budynku, zauważyli leżącą na podłodze jednego z pomieszczeń kobietę, która nie reagowała na wołanie i dobijanie się do drzwi i okien. Policjanci nie wahając się ani chwili wyważyli drzwi wejściowe do domu oraz drzwi w korytarzu. Strażacy z OSP w Kalwarii Zebrzydowskiej, którzy zostali powiadomieni przez policjantów, pomogli wyważyć kolejne drzwi prowadzące do pomieszczenia, gdzie znajdowała się starsza kobieta. Półprzytomna 78-latka była bardzo osłabiona, nie była w stanie wstać o własnych siłach. Policjanci i strażacy udzielili jej pomocy i wezwali Zespół Ratownictwa Medycznego, który przewiózł kobietę do szpitala. Dzięki szybkim i zdecydowanym działaniom funkcjonariuszy pomoc dotarła na czas.

(KWP w Krakowie / kp)