Doświadczony dyżurny i skuteczni policjanci zapobiegli tragedii Data publikacji 29.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Gdyby nie szybka reakcja policjantów z Krosna Odrzańskiego nie wiadomo jak potoczyłyby się dalej losy mężczyzny, który chciał popełnić samobójstwo. Nie widząc sensu życia zadzwonił z taką informacją na numer alarmowy. Pomimo wielu trudności i braku informacji co do miejsca jego pobytu, policyjna pomoc przyszła w porę. Mężczyzna został przekazany medykom, którzy zapewnili mu specjalistyczną opiekę.

29 października br. w nocy dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim asp. szt. Radosław Trawiński otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie, który nie widział sensu dalszego życia i miał myśli samobójcze. Sprawa była o tyle trudna, że poza numerem telefonu, z którego dzwonił nie było żadnych innych informacji. Dyżurny zaczął działać i szybko ustalił gdzie może znajdować się mężczyzna. Wysłany na miejsce patrol prewencji sierż. Filip Kulik oraz st. sierż. Tomasz Kolański pomimo sprawdzenia wytypowanego terenu nie odnalazł mężczyzny. Nie powiodły się też próby telefonicznego skontaktowania się z nim. Dyżurny nie przestawał jednak działać i zaczął ponownie analizować uzyskane informacje. Jego dedukcja i kierunek działań okazał się słuszny. Pomogła mu w tym znajomość osób, zamieszkujących rejon, w którym we wcześniejszych latach był dzielnicowym. Mając przypuszczenie co do osoby mogącej potrzebować pomocy, skierował patrol pod jej adres zamieszkania. Podejrzenia okazały się słuszne, gdyż dzwoniąc ponownie na numer mężczyzny, w mieszkaniu słychać było sygnał telefonu. Pomimo pukania policjantów do drzwi, nikt ich nie otwierał. Mając podejrzenie, że w mieszkaniu mogło dojść do tragedii mundurowi podjęli decyzję o wejściu siłowym. Zanim jednak to się stało, mężczyzna otworzył drzwi. W rozmowie z policjantami potwierdził wcześniejsze słowa, że jego życie nie ma sensu i chce popełnić samobójstwo. Mężczyzna został przekazany medykom, którzy zapewnili mu specjalistyczną opieką.

(KWP w Gorzowie Wlkp./js)