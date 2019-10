Sierż. szt. Krzysztof Iwan z tytułem Wicemistrza Polski Policji w Bieganiu po Schodach Data publikacji 29.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Tytuł Wicemistrza Polski Policji w Bieganiu Po Schodach zostaje w bialskiej komendzie. Obronił go sierżant sztabowy Krzysztof Iwan, który w ostatnią sobotę wystartował w Biegu po Schodach Collegium Altum w Poznaniu. W jubileuszowej, piątej edycji biegu funkcjonariusz poprawił swój ubiegłoroczny wynik. Teraz 17 pięter pokonał w 1 minutę i 48 sekund! Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sportowych sukcesów!

Za nami jubileuszowa, piąta edycja Biegu po schodach Collegium Altum. Patronat honorowy nad imprezą objęli: Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Prezydent Miasta Poznania oraz Komendant Główny Policji.

Na listach startowych znalazło się ponad 300 osób, a pakiety startowe rozeszły się w kilkanaście dni po uruchomieniu zapisów. Przed uczestnikami piątej już edycji poznańskiego biegu było 17 pięter, w sumie 372 stopnie budynku Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Sierż. szt. Krzysztof Iwan pokonał je w czasie 1 minuty i 48 sekund! To o 12 sekund szybciej niż w roku ubiegłym. Doskonały wynik pozwolił mu obronić tytuł Wicemistrza Polski Policji w Bieganiu po Schodach.

Jak sam mówi: "...Jestem bardzo zadowolony, że udało się obronić tytuł. Nie było łatwo, bo konkurencja z roku na rok jest coraz silniejsza. Tym bardziej cieszę się, że dałem radę! Podczas sobotniego startu nie zabrakło mi ani tlenu, ani siły w nogach, co oznacza, że czas spędzony na treningach nie został zmarnowany. Przygotowując się do tego startu postawiłem na krótkie, ale bardzo intensywne treningi, nierzadko codzienne..."

Policjant dodaje: "...Dobre przygotowanie to gwarancja sukcesu. Treningi do Biegu po Schodach Collegium Altum rozpocząłem w lipcu. Myślę, że jest to jedna z niewielu jeszcze imprez, na których funkcjonariusze Policji mają okazję udowodnić, że starać się, dbać o kondycję i rozwijać się trzeba cały czas. Na imprezach sportowych najwyższej rangi startuję w specjalnie przygotowanym stroju, podkreślając przynależność do formacji..."



"...Dla mnie biegowy sezon 2019 właśnie się zakończył. Mam nadzieję, że rok 2020 to będzie kolejny rok ciężkiej pracy i co za tym idzie indywidualnych sukcesów, które mam nadzieję, będą przekładały się na promocję KMP w Białej Podlaskiej w całej Polsce..." - podsumowuje sierżant sztabowy Krzysztof Iwan.

Tylko w tym roku funkcjonariusz, który na co dzień pełni służbę w Zespole Patrolowo-Interwencyjnym bialskiej komendy reprezentował naszą jednostkę m.in. w zawodach Sky Tower Run we Wrocławiu, w Biegu po Schodach Collegium Altum w Poznaniu, czy wspólnie ze sztafetą z KWP Lublin w Katowicach. Niedawno wraz z kolegami z KMP w Białej Podlaskiej w biegu z okazji 100-lecia istnienia Polskiej Policji. Indywidualnie tych startów było znacznie więcej.

Serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników i życzymy kolejnych sportowych sukcesów!

(KWP w Lublinie / ms)