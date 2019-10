Wpadł z narkotykami. Policjanci zabezpieczyli 5500 porcji marihuany Data publikacji 29.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z dzierżoniowskiej komendy uderzyli w narkotykowy biznes. W wyniku szeroko zakrojonych działań operacyjnych zatrzymali mężczyznę, u którego w miejscu zamieszkania znaleźli sporą ilość marihuany. Z zabezpieczonej w tej sprawie ilości środka odurzającego, można by było uzyskać blisko 5500 porcji, gotowych do dalszej sprzedaży. Wobec zatrzymanego sąd zdecydował o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy.

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie prowadząc działania wymierzone w przestępczość narkotykową, zatrzymali mężczyznę podejrzanego o posiadanie znacznych ilości środków odurzających. Policjanci posiadając informację, z której wynikało, że mieszkaniec powiatu może mieć w miejscu zamieszkania nielegalne substancje, pojechali pod ustalony adres w celu przeprowadzenia przeszukania lokalu. Na miejscu ich przypuszczenia potwierdziły się. W zajmowanych przez podejrzanego pomieszczeniach funkcjonariusze znaleźli worki z suszem roślinnym w ilości, z której w wyniku porcjowania można by było uzyskać blisko 5500 porcji gotowego do sprzedaży środka odurzającego. Przeprowadzone przez policyjnych specjalistów badanie wykazało, że zabezpieczona substancja to marihuana.

Obecnie policjanci szczegółowo wyjaśniają wszystkie okoliczności tej sprawy. Sprawdzają źródło pochodzenia zabezpieczonych środków odurzających, a także ustalają czy mężczyzna zajmował się również ich sprzedażą. Sąd wobec podejrzanego zastosował areszt na okres 3 miesięcy.

(KWP we Wrocławiu / ms)