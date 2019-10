Papierosy, tytoń i alkohol bez akcyzy Data publikacji 29.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z II Komisariatu KMP w Łodzi w jednym z hosteli na Bałutach zlikwidowali magazyn z nielegalnymi papierosami. W sumie zabezpieczyli blisko 3000 paczek papierosów, ponad 117 kilogramów tytoniu i 63 litry alkoholu nielegalnego pochodzenia. Na miejscu zatrzymano 35-letnią kobietę i jej 37-letniego męża. Za paserstwo akcyzowe grozi kara do 3 lat więzienia oraz wysoka grzywna.

Kryminalni będąc w posiadaniu informacji dotyczącej nielegalnej produkcji papierosów, 28 października 2019 r. pojechali do jednego z hosteli na Bałutach. Po dotarciu na miejsce, drzwi do piwnicy zaadaptowanej na pokoje mieszkalne otworzył im 37-letni mężczyzna. Oświadczył on, że zgromadzone papierosy i inne akcesoria nie należą do niego. On jedynie zajmował się pakowaniem papierosów. Razem z nim przebywała tam jego 35-letnia żona. Policjanci w kilku pokojach zabezpieczyli łącznie 2910 paczek papierosów różnych marek, ponad 117 kg tytoniu i 63 butelki plastikowe z alkoholem bez polskich znaków akcyzy. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzą śledczy z V Komisariatu Policji w Łodzi. Zatrzymana para ma bogatą przeszłość kryminalną. Za paserstwo akcyzowe grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności oraz wysoka grzywna.

(KWP w Łodzi / kp)