Przed grupą "Speed" kolejne wyzwanie... Data publikacji 29.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Zbliża się okres wzmożonego ruchu, związany z dojazdami na groby. W tym roku po raz pierwszy, w ogólnopolską akcję "Znicz 2019" zaangażuje się specgrupa "Speed", która będzie silnym wsparciem dla policyjnych sił zaangażowanych w zabezpieczenie długiego weekendu. Policjanci będą reagować na wszelkie przejawy agresji, z którą kierowcy mogą borykać się w związku ze zwiększoną aktywnością na drogach. Superszybkie samochody, nowoczesny sprzęt, a co najważniejsze - wszechstronność policjantów, z pewnością pomogą w walce z piratami drogowymi.

W naszym województwie, podobnie jak w innych w całym kraju, działają specjalne grupy "SPEED", zwalczające niebezpieczne zachowania w ruchu drogowym. Poza mundurowymi z drogówki, w ich skład wchodzą również policjanci z pionów kryminalnych, prewencji i zwalczających cyberprzestępczość. Choć grupa funkcjonuje dopiero od lipca, ma już na swoim koncie spore sukcesy w walce z agresją na drogach. Mundurowi zareagowali w tym czasie na ponad 7 tys. wykroczeń.

Od ponad 3 miesięcy na terenie Śląska działa specjalna grupa „SPEED”, mająca za zadanie przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drogach. W jej skład wchodzi 52 policjantów - mundurowych z drogówki, mających specjalistyczne przeszkolenie z obsługi wideorejestratorów i ręcznych mierników prędkości, oraz stróże prawa z wydziałów prewencji, kryminalnego oraz do walki z cyberprzestępczością KWP w Katowicach. Zespół został powołany 19 lipca 2019 roku decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.

Do zadań zespołu należy nie tylko zatrzymywanie kierowców, którzy stwarzają poważne zagrożenie, przekraczając znacznie dozwoloną prędkość. Grupa "SPEED" zajmuje się także uczestnikami ruchu drogowego, którzy dopuszczają się agresywnych zachowań na drodze i popełniają inne wykroczenia, jak na przykład nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, niewłaściwe wyprzedzanie i inne niebezpieczne zachowania. Istotne dla pracy tej grupy jest także monitorowanie i analiza nagrań umieszczanych w internecie, obrazujących różne „pirackie wyczyny”, czy zbieranie informacji o nielegalnych wyścigach i niedopuszczanie do nich. Dzięki współpracy z różnymi instytucjami policjanci typują najbardziej niebezpieczne miejsca w całym województwie i tam pełnią swoją służbę, by dyscyplinować niepoprawnych kierowców.

Policjanci specgrupy do działań wyjeżdżają wyposażonymi w wideorejestratory najnowszymi nieoznakowanymi radiowozami, z silnikami o mocy przekraczającej 200 KM. "Gwiazdami" floty śląskiej grupy są: BMW GT Serii 3 i Kia Stinger. Policjanci z grupy "SPEED" dysponują także oznakowanymi radiowozami BMW Serii 3. Wprawdzie radiowóz kierowcy mogą zauważyć w lusterku z daleka, jednak z pewnością będą zaskoczeni tempem, w jakim auto może się do nich zbliżyć. Najsłabszy z tych samochodów dysponuje bowiem mocą ponad 180 KM.

Pomocnymi narzędziami w działaniu grupy są monitoringi miejskie oraz Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Ponadto mundurowi, oprócz służb w terenie, analizują także nagrania nadesłane przez użytkowników dróg na specjalną skrzynkę śląskiej Policji pod nazwą „Stop agresji drogowej”.

Dla policjantów z grupy „SPEED” bezpieczeństwo na drogach jest priorytetem. Mundurowi stanowczo reagują na wszelkie przejawy agresji drogowej i nie stosują taryfy ulgowej wobec kierowców łamiących przepisy. Tylko od 19 lipca do końca września, stróże prawa skontrolowali już 6631 pojazdów, w tym kilkudziesięciu motocyklistów. Efektami ich pierwszych miesięcy działań jest namierzenie 4690 kierujących łamiących dopuszczalną prędkość, z których 80 straciło prawo jazdy na 3 miesiące za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h. Policjanci odnotowali też 2153 inne wykroczenia popełnione przez kierujących. W trakcie dotychczasowych działań nałożono 5682 mandatów karnych, 1303 razy zastosowano pouczenia, a w 71 przypadkach skierowano wniosek o ukaranie do sądu. Stróże prawa zatrzymali również 310 dowodów rejestracyjnych.

Nie pozwólny, aby przez nieodpowiedzialną jazdę i niewłaściwe zachowanie na drogach, te liczby były jeszcze większe! Apelujemy o rozsądek i kulturę na drodze!