Nieletni strzelali z kulek do kobiety Data publikacji 30.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z wolskiej komendy, zajmujący się na co dzień zwalczaniem przestępczości wśród nieletnich, wytypowali i zatrzymali dwóch nieletnich w wieku 13 i 14 lat w związku z podejrzeniem narażenia kobiety na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Z ustaleń wynika, że nieletni przy użyciu przedmiotu przypominającego broń strzelali w kierunku pokrzywdzonej w wyniku czego doszło do jej zranienia. Sprawa trafiła już do sądu rodzinnego i nieletnich.

Do policjantów z Woli została przekazana informacja, że idąca chodnikiem kobieta została zraniona w głowę. Funkcjonariusze ustalali okoliczności zdarzenia, z których wynika, że została ona zraniona kulką wystrzeloną najprawdopodobniej z pistoletu. Do działań wkroczyli policjanci z wydziału zwalczającego przestępczość wśród nieletnich bowiem istniało przypuszczenie, że z tym zdarzeniem mają związek osoby nieletnie. Niedługo po tym funkcjonariusze wytypowali lokal oraz dwóch nieletnich.

13 i 14-latek zostali zatrzymani i doprowadzeni do policyjnej izby dziecka. Po zgromadzeniu materiału dowodowego nieletnim został określony czyn karalny dotyczący narażenia kobiety na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez działanie wspólnie i w porozumieniu. Okazało się, że już wcześniej sąd wobec jednego z nieletnich wydał postawienie o umieszczeniu go w schronisku w związku z innymi sprawami. Materiały tej sprawy zostały już przekazane do sądu rodzinnego i nieletnich.

(KSP / kp)