Ponad 3500 porcji handlowych narkotyków nie trafi na rynek. Ich właściciel został już tymczasowo aresztowany. Data publikacji 30.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Na trzy miesiące trafił do aresztu mężczyzna podejrzany o posiadanie znacznej ilości narkotyków. Policjanci w pomieszczeniu gospodarczym należącym do 45-latka znaleźli marihuanę. Łącznie z zabezpieczonych środków odurzających można by uzyskać ponad 3500 porcji handlowych. Obecnie funkcjonariusze wyjaśniają szczegółowo wszystkie okoliczności tej sprawy, zwłaszcza kwestię skąd pochodziły zabezpieczone narkotyki oraz czy mężczyzna zajmował się ich dystrybucją. Zatrzymanemu grozić może nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze w wyniku prowadzonych działań zatrzymali mężczyznę podejrzanego o posiadanie znacznych ilości środków odurzających.

Policjanci uzyskali informację, że 45-latek może posiadać w mieszkaniu narkotyki. W trakcie czynności mundurowi znaleźli w pomieszczeniu gospodarczym należącym do mężczyzny marihuanę. Część suszu znajdowała się w słoiku ukrytym w pudełku po proszku do prania, a część w plastikowym pojemniku zapakowana w folię aluminiową. Łącznie z zabezpieczonych środków zabronionych można by uzyskać ponad 3500 porcji handlowych.

Obecnie funkcjonariusze wyjaśniają szczegółowo wszystkie okoliczności tej sprawy, ustalają źródło pochodzenia zabezpieczonej marihuany oraz sprawdzają, czy mężczyzna zajmował się jej dystrybucją.

45-latek został zatrzymany. Teraz za posiadanie znacznych ilości narkotyków grozi mu nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

(KWP we Wrocławiu/js)