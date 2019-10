Policjanci z Dolnego Śląska zabezpieczyli 14 nielegalnych automatów do gier hazardowych Data publikacji 30.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dolnośląscy policjanci wspólnie z celnikami przeprowadzili działania wymierzone w nielegalny biznes hazardowy. Na terenie powiatu jeleniogórskiego i lubańskiego zabezpieczyli łącznie 14 automatów służących do prowadzenia procederu. Osobom związanym z tego rodzaju działalnością oprócz wysokich kar finansowych, opiewających na kwotę 100 tys. złotych za jedną tylko maszynę, grożą także sankcje w postaci kary pozbawienia wolności w wymiarze do 3 lat.

W Jeleniej Górze funkcjonariusze w trakcie prowadzonych wspólnie działań w jednym z wynajmowanych lokali zabezpieczyli 7 nielegalnych automatów o łącznej wartości 14 tysięcy złotych, służących do urządzania i przeprowadzania gier hazardowych. Wartość uszczuplenia wynikająca z nieopłaconego podatku została w tej sprawie określona na kwotę 700 tys. złotych na szkodę Skarbu Państwa.

Taką samą liczbę urządzeń zabezpieczyli policjanci i celnicy w Lubaniu i w Leśnej. Budynki, w których zostały ujawnione nielegalne automaty były monitorowane a dostęp do wnętrza miały jedynie wybrane osoby, stąd — w przypadku drugiej z miejscowości — podjęto decyzję o siłowym wejściu do lokalu. W "kasynie" znajdowały się wówczas 3 osoby. Na miejscu zabezpieczono 3 automaty do gier, których wartość określono wstępnie na 36 tys. złotych. W wyniku podobnych działań, jakie przeprowadzono na terenie Lubania, zabezpieczono 4 automaty do gier hazardowych o łącznej wartości 48 tys. złotych. Zabezpieczone maszyny zostały przekazane funkcjonariuszom służby celnej, którzy będą prowadzić dalsze postępowanie w tej sprawie.

Za nielegalne posiadanie urządzeń, na których odbywają się gry hazardowe, grożą surowe kary finansowe, w wysokości 100 tys. złotych od jednej takiej maszyny. Tą karę może ponieść także właściciel lokalu, który wynajmuje go bądź wydzierżawia w celu prowadzenia nielegalnego procederu. Za prowadzenie nielegalnych gier hazardowych, oprócz wysokiej kary finansowej grozi także kara pozbawienia wolności do lat 3.

(KWP we Wrocławiu/js)