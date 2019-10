Posiadał narkotyki za 180 tysięcy złotych – trafił do aresztu Data publikacji 30.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z wydziału antynarkotykowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu przechwycili narkotyki warte 180 tysięcy złotych. W związku ze sprawą zatrzymali 32-letniego mieszkańca województwa łódzkiego. Decyzją sądu mężczyzna został aresztowany na trzy miesiące. Za popełnione przestępstwo grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu uzyskali informację, że do Wielkopolski przyjedzie mężczyzna posiadający przy sobie narkotyki. Policjanci ustalili datę transportu i przygotowali zasadzkę na trasie przejazdu.

Kiedy 18 października br. ustalony pojazd pojawił się na drodze wjazdowej do Poznania, jego kierujący został zatrzymany przez policjantów do kontroli. Szybko okazało się, że 32-latek przewozi ponad 3,5 litra płynnej amfetaminy oraz przeszło 100 gramów kokainy. Mężczyzna został zatrzymany. W jego mieszkaniu policjanci znaleźli kolejne narkotyki: 330 gramów amfetaminy, 80 gramów marihuany oraz prawie 200 tabletek ekstazy.

Zajmujący się sprawą policyjni śledczy ustalili, że narkotyki zostały przywiezione do Wielkopolski z województwa łódzkiego, a ich czarnorynkowa wartość to co najmniej 180 tysięcy złotych.

Zatrzymany 32-latek usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków oraz przygotowania do wprowadzenia ich do obrotu. Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej sąd aresztował podejrzanego na trzy miesiące. Mężczyzna był w przeszłości notowany za przestępstwa narkotykowe.

Za popełnione przestępstwa sprawcy grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Poznaniu/js)