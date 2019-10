Policyjni „poszukiwacze” zatrzymali poszukiwanego, skazanego za przygotowania do usunięcia przemocą konstytucyjnego organu RP Data publikacji 30.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Zespół Poszukiwań Celowych z KWP w Olsztynie tworzą policjanci na co dzień tropiący tych, którzy próbują uniknąć spotkania z wymiarem sprawiedliwości. Tak jak 60-latek, którego zatrzymali policyjni „poszukiwacze” współpracując z funkcjonariuszami Straży Granicznej z Kętrzyna. Mężczyzna był poszukiwany za przestępstwa wymierzone w konstytucyjne organy RP, nabywanie, gromadzenie i posiadanie bez wymaganego zezwolenia substancji i przyrządów wybuchowych, a także substancji, które mogły być użyte do ich wyrobu i sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach.

Policjanci z Zespołu Poszukiwań Celowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, zatrzymali poszukiwanego listem gończym 60-letniego mieszkańca gminy Purda, który w latach 2014-2017 r. nabywał, gromadził i posiadał w miejscu zamieszkania niebezpieczne przyrządy i substancje, które mogły być użyte do wyrobu materiałów wybuchowych i mogły sprowadzić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach.

Mężczyzna po tym jak został zatrzymany przebywał w areszcie. W 2018 roku został z niego zwolniony i oczekiwał na uprawomocnienie się wyroku sądowego, co nastąpiło w sierpniu 2019 roku. Usłyszał wyrok i zasądzono mu karę 4 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności za przygotowywania do usunięcia przemocą konstytucyjnego organu RP, nabywania gromadzenia i posiadania w miejscu zamieszkania bez wymaganego zezwolenia substancji wybuchowych, przyrządów wybuchowych, a także substancji chemicznych, które mogły być użyte do wyrobu materiałów wybuchowych i mogły sprowadzić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach.

60-latek nie zamierzał wracać za więzienne mury. Gdy się nie stawił do odbycia kary Sąd Okręgowy w Olsztynie we wrześniu wydał za nim list gończy. Od tego czasu mężczyzna przestał być widywany w miejscu zamieszkania, a policjanci z Zespołu Poszukiwań Celowych KWP w Olsztynie wdrożyli odpowiednie czynności operacyjno - poszukiwawcze. Mieszkaniec gminy Purda często zmieniał miejsce ukrywania się, funkcjonariusze mieli sygnały, że poszukiwany był widywany w różnych częściach Polski. Taka tułaczka i ciągłe przeświadczenie o oddechu tropiących go funkcjonariuszy na plecach powodowała, że mężczyzna nie czuł się bezpiecznie. Dlatego postanowił wrócić w rodzinne strony, licząc na to, że w ten sposób zmyli funkcjonariuszy co do miejsca swojego ukrywania się. Jednak i ten plan się nie powiódł. W poniedziałek (28.10.2019) kilka minut po godz. 21:00 policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej z Kętrzyna zatrzymali 60–latka. Poszukiwany był kompletnie zaskoczony wizytą mundurowych, jednak w chwili zatrzymania nie stawiał oporu. Wczoraj (29.10.19 r) tego trafił za więzienne mury, gdzie spędzi resztę zasądzonej kary.

kw/tm