Podziękowania dla policjanta z Lubina za pomoc udzielonej uczestniczce biegu Data publikacji 30.10.2019 Policjant ruchu drogowego lubińskiej komendy, asp. szt. Andrzej Kuśmierczyk udowodnił, że hasło policji „Pomagamy i służymy" obowiązuje w każdej chwili i w każdej sytuacji. Funkcjonariusz w trakcie zabezpieczania Biegu Barbórkowego „O Lampkę Górniczą" pomógł młodej kobiecie, która straciła przytomność. Policjant jako jedyny udzielił uczestniczce biegu pomocy przedmedycznej i powiadomił zespół pogotowia ratunkowego. Do przyjazdu medyków, zaopiekował się dziewczyną. O całej sytuacji i wzorowej postawie funkcjonariusza, Komendanta Powiatowego Policji w Lubinie, powiadomili inni uczestnicy biegu, gratulując tak profesjonalnego i wzorowego zachowania policjanta.

Funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Lubinie w minioną niedzielę pełnił służbę, zabezpieczając imprezę sportową – 34. Bieg Barbórkowy „O Lampkę Górniczą”, w której udział brało około 2 tysięcy osób. Będąc na krzyżowaniu ul. Chocianowskiej z ul. Gen. Maczka, policjant zauważył w tłumie młodą kobietę, mającą problemy z oddychaniem. Funkcjonariusz natychmiast podbiegł do uczestniczki biegu i udzielił jej pomocy przedmedycznej. Kiedy młoda kobieta odzyskała świadomość, uskarżała się na bóle w klatce piersiowej, bóle głowy oraz brzucha. Jak sama oświadczyła, nie pamięta jak przebiegła ostatnie pół kilometra wyznaczonej trasy. Policjant niezwłocznie powiadomił zespół pogotowia ratunkowego i do czasu przyjazdu karetki, zaopiekował się kobietą, pilnując jej funkcji życiowych.

O całej sytuacji i wzorowej postawie asp. szt. Andrzeja Kuśmierczyka, Komendanta Powiatowego Policji w Lubinie powiadomili inni uczestnicy biegu, którzy widząc zaangażowanie i profesjonalne zachowanie policjanta, postanowili pogratulować Pani Komendant takich funkcjonariuszy, którzy na co dzień udowadniają, że są po to, by pomagać i służyć drugiemu człowiekowi.

(KWP we Wrocławiu / kp)