Nie Zabijaj – Jedź bezpiecznie! Data publikacji 31.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj To już trzeci rok wspólnych działań Policji, Rzecznika Konferencji Episkopatu Polski oraz Polskiej Rady Ekumenicznej na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Dziś, o godz. 9.30, na parkingu przy Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie odbył się briefing poświęcony inauguracji trzeciej edycji akcji informacyjno-edukacyjnej pn. „Nie Zabijaj – Jedź bezpiecznie!” oraz policyjnym działaniom pn. „Znicz”.

Celem akcji wspierającej między innymi działania pn. „Znicz” jest przede wszystkim przypominanie i uświadamianie kierowcom, że nieprzestrzeganie przepisów, w tym przekraczanie prędkości, jazda po spożyciu alkoholu to istotne czynniki mające wpływ na liczbę wypadków drogowych oraz ich skutki.

W tym roku przesłanie trzeciej edycji akcji brzmi „Nie Zabijaj – Jedź bezpiecznie!” i jest przede wszystkim apelem pieszych do kierowców, pasażerów do kierowców oraz kierowców do kierowców o przestrzeganie przepisów i współodpowiedzialność za bezpieczeństwo, zdrowie i życie wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Wypadki drogowe są powodem wielu tragedii ludzkich. Każdy wypadek to ciąg przyczynowo – skutkowy. Często niby mało istotne zachowania czy skumulowane sytuacje mogą przyczynić się do nieszczęśliwego zdarzenia. Na wiele z nich jednak mamy wpływ. Pamiętajmy, aby w drogę nie zabierać złych nastrojów i emocji, gdyż później, niestety, bardzo często dzielimy się nimi z innymi, a to może mieć wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

To nie samochód ma myśleć na drodze, ale człowiek!

W tym roku dzień Wszystkich Świętych przypada w piątek, na polskich drogach należy spodziewać się wzmożonego ruchu samochodów, a w okolicach cmentarzy i metropolii również pieszych i rowerzystów. Zmienna jesienna pogoda dodatkowo wpływa niekorzystnie na warunki podróżowania, w tym widoczność i bezpieczeństwo na drodze.

Policyjne działania wspierane będą emisją spotu na ekranach firmy Screen Network, rozlokowanych na terenie całego kraju, celem dotarcia do jeszcze szerszej grupy uczestników ruchu drogowego.

Apelujemy o świadome i odpowiedzialne zachowanie na drodze, życzliwość i empatię wszystkich uczestników ruchu drogowego.

(Biuro Ruchu Drogowego KGP)