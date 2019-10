Kumulacja kłopotów 23-latka Data publikacji 31.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Kolejne, duże kłopoty z prawem czekają młodego kielczanina, którego zauważyła w środowe popołudnie na jednej z ulic w centrum miasta dzielnicowa z Komisariatu Policji II w Kielcach. Będąca po służbie policjantka w osobowym fiacie rozpoznała twarz mężczyzny poszukiwanego do odbycia kary 5 miesięcy pozbawienia wolności. Jakby tego było mało, 23-latek miał przy sobie porcję suszu marihuany i najprawdopodobniej pod wpływem tego narkotyku kierował samochodem. Ostatecznie pogrążył się, próbując wręczyć 250 złotych łapówki funkcjonariuszom w zamian za odstąpienie od czynności.

Dzielnicowa z komisariatu z ul. Kołłątaja zauważyła na ulicy Ściegiennego osobowego fiata. Za kierownicą włoskiego auta siedział mężczyzna, którego twarz od razu wydała się mundurowej znajoma. Policjantka przypuszczała, że to wielokrotnie notowany 23-latek, który od jakiegoś czasu jest poszukiwany przez sąd do odbycia kary. Dzielnicowa skontaktowała się z dyżurnym kieleckiej komendy miejskiej, któremu przekazała informację o trasie przejazdu fiata. W centrum miasta włoskie auto zauważyli funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji w Kielcach i zatrzymali je do kontroli.

To był początek naprawdę dużych kłopotów 23-latka. Szybko okazało się, że miejsce kielczanina jest więziennej celi, bowiem ma do odbycia 5 miesięcy pozbawienia wolności. Ale suma jego przewinień była znacznie wyższa. W trakcie kontroli policjanci prewencji ujawnili przy mężczyźnie zawiniątko z zawartością suszu, wstępnie określonym jako marihuana. Widząc nieuchronne konsekwencje, 23-latek sięgnął do swojej kieszeni, skąd wyciągnął 250 złotych, które próbował wręczyć stróżom prawa, w zamian „przymknięcie oka”. Ostatecznie mężczyzna trafił do placówki medycznej, gdzie pobrana mu została krew, bowiem jak sam przyznał, przed rozpoczęciem jazdy zażywał marihuanę.

Z pewnością najbliższe 5 miesięcy zatrzymany spędzi w więziennej celi, gdzie odbędzie zasądzoną wcześniej karę. Dodatkowo uszyły kolejne zarzuty, w związku z wczorajszym zachowaniem. Jego pobyt w więzieniu może przedłużyć się nawet o 8 lat, bo taką karę przewidują przepisy za przestępstwa, których się dopuścił.

(KWP w Kielcach/js)