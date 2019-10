Zarzuty za usiłowanie zabójstwa Data publikacji 31.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Do ze skierniewickiej komendy, 31 października br. prosto do aresztu przewieziony został 36-letni skierniewiczanin, który usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa. Mężczyzna, używając noża, a także innych przedmiotów zaatakował swoją byłą partnerkę.

Do zdarzenia doszło we wtorek 29 października 2019 roku kilkanaście minut po godzinie 7:00. 36-latek oraz jego była konkubina jechali audi ul. Podleśną w Skierniewicach. Kobieta nieznająca miasta miała odwieźć byłego partnera na dworzec. Ten jednak wskazując jej drogę, doprowadził do tego, że znaleźli się na drodze leśnej zamiast w centrum. Chwilę po tym, jak kobieta zatrzymała samochód, została zaatakowana przez siedzącego obok byłego partnera. Agresor ugodził ją nożem oraz okładał innymi niebezpiecznymi przedmiotami. W pewnym momencie kobiecie udało się oswobodzić i uciec w najbliższe zabudowania. Tam z pomocą mieszkańców została powiadomiona policja i pogotowie. Na policję dzwonił też sam podejrzany.

Na miejscu interweniowało kilka patroli policji. Agresor, chwilę po zgłoszeniu został zatrzymany w pobliżu pojazdu. Policjanci obezwładnili mężczyznę, zatrzymali i doprowadzili do skierniewickiej jednostki. Pokrzywdzona 41-latka z obrażeniami na całym ciele trafiła do szpitala. Sprawa została objęta śledztwem. Na miejscu zdarzenia policjanci pod nadzorem skierniewickiej prokuratury wykonali czynności procesowe, zabezpieczyli ślady, a także ustalili i dalej przesłuchali świadków.

30 października 2019 roku 36-latek usłyszał prokuratorskie zarzuty usiłowania zabójstwa. Mężczyzna decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Za czyn ten może grozić kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

(KWP w Łodzi/js)