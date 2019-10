Kolejni zatrzymani w sprawie przewozu, składowania i gospodarowania niebezpiecznymi odpadami Data publikacji 31.10.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj W postępowaniu nadzorowanym przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie małopolscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej ustalili i zatrzymali kolejnych, sześciu członków zorganizowanej grupy przestępczej, która nielegalnie składowała odpady niebezpieczne.

Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte w styczniu 2019 r. Wielomiesięczne czynności operacyjne i procesowe pozwoliły na poznanie mechanizmów działania i rozpracowanie siatki przestępczej trudniącej się nieprawnym składowaniem odpadów zagrażających życiu i zdrowiu osób oraz środowisku.

Jak ustalono w toku postępowania, jedna z podkrakowskich spółek zajmująca się gospodarką odpadami, w tym utylizacją materiałów niebezpiecznych skupowała po atrakcyjnej cenie od różnych przedsiębiorstw towar w postaci groźnych substancji, zobowiązując się do poddania go utylizacji. W rzeczywistości chemikalia, zamiast trafiać do certyfikowanych spalarni, były wywożone z terenu spółki do różnych magazynów, hal bądź też były zakopywane np. w wyrobiskach nieczynnych kopalń na terenie województw: małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego oraz podkarpackiego. Podmioty, przyjmujące niebezpieczne chemikalia, nie posiadały zezwolenia na ich przechowywanie. Wielokrotnie właściciele, wynajmujący hale nie mieli świadomości, jakiego rodzaju towar będzie u nich przechowywany. W przestępczą działalność zaangażowane były zarówno firmy przewozowe, jak i ludzie, których rola polegała na fałszowaniu dokumentacji przewozowej, wyszukiwaniu odpowiednich miejsc do składowania niebezpiecznych chemikaliów oraz osób, które posługując się fikcyjnymi danymi, zawierały umowy najmu magazynów.

2 kwietnia br. policjanci prowadzący to postępowanie zatrzymali 8 osób, 52-letniego szefa grupy, jak również jego współpracowników, odpowiedzialnych za podrabianie dokumentów przewozowych, kierowców, osobę wyszukującą miejsca do nielegalnego składowania, a także operatora magazynu. Wszyscy usłyszeli zarzuty udziału w grupie przestępczej oraz nieodpowiedniego postępowania z odpadami (art. 258 kk par.1 i art. 183 kk). Publikowaliśmy wówczas komunikat w tej sprawie: http://malopolska.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/rozbita-zorganizowana-grupa-przestepcza-zajmujaca-sie-nielegalnym-skladowaniem

Śledztwo dotyczące gospodarowania niebezpiecznymi materiałami było jednak nadal prowadzone. Śledczy mieli świadomość, że nie wszystkie osoby biorące udział w tym procederze zostały ujawnione jak również istniało niebezpieczeństwo, że cały czas na terenie Polski Południowej mogą znajdować się nieodkryte jeszcze składowiska niebezpiecznych chemikaliów pochodzących z wcześniejszych transportów. W toku wykonywanych czynności rzeczywiście natrafiono w województwie śląskim na kolejne cztery hale i jedno wyrobisko z nielegalnymi odpadami. Konsekwencją tych działań było uzupełnienie zarzutów dla niektórych osób już poprzednio zatrzymanych, jak również zatrzymania 23 października br. kolejnych czterech członków grupy. Są to mieszkańcy Śląska oraz Małopolski, w wieku od 39 do 69 lat. Wszyscy czterej byli kierowcami samochodów ciężarowych, którzy transportowali nielegalny towar do wynajętych wcześniej magazynów lub zrzucali chemikalia do uprzednio przygotowanych wyrobisk. 30 października br. Kolejne zatrzymania miały miejsce wczoraj (30.10.br.) w Wielkopolsce oraz na Śląsku. Policjanci zatrzymali 45-letniego mieszkańca Śląska oraz 52-letniego obywatela Ukrainy, którzy w zorganizowanej grupie przestępczej również pełnili rolę kierowców ciężarówek przewożących niebezpieczne odpady. Wszyscy sprawcy usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 kk oraz nieodpowiedniego postępowania z odpadami (art.183 kk). Wobec podejrzanych został zastosowany dozór policyjny, jak również poręczenia majątkowe. Sprawa jak twierdzą śledczy nadal jest rozwojowa i możliwe są dalsze zatrzymania.

Aktualny komunikat Prokuratury Okręgowej w tej sprawie: https://www.krakow.po.gov.pl/30.10.2019-kolejne-zatrzymania-w-sprawie-grupy-zajmuj%C4%85cej-si%C4%99-nielegalnym-sk%C5%82adowaniem-odpad%C3%B3w.html

Komunikaty na temat innych, powiązanych z tą sprawą nielegalnych transportów czy składowisk szkodliwych dla środowiska odpadów:

8 października 2018 r. Bytom. Zatrzymano 2 osoby:, właściciela firmy transportowej oraz właściciela terenu, na którym składowano niebezpieczne odpady - http://malopolska.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/policjanci-z-malopolski-nie-dopuscili-do-nielegalnego-skladowania-niebezpiecznych

26 października 2018 r. Gliwice. Zatrzymano 5 mężczyzn biorących udział w procederze. W trakcie przeszukania i oględzin ujawniono kilkaset pojemników typu mauser” zawierających szkodliwe odpady - http://kpp-krakow.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/policjanci-wydzialu-do-walki-z-przestepczoscia-gospodarcza-komendy-powiatowej-policji-0

5 marca 2019 r., Olkusz; 2 aresztowanych, ujawniono 500 sztuk pojemników z odpadami - http://malopolska.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/areszt-w-sprawie-nielegalnego-skladowania-chemikaliow-0

14 marca 2019 r. powiat kielecki. Zabezpieczono ponad 55 ton niebezpiecznych odpadów. Zatrzymano 4 osoby - http://www.swietokrzyska.policja.gov.pl/kie/dzialania-policji/aktualnosci/37496,Zabezpieczylismy-ponad-55-ton-niebezpiecznych-odpadow.html

3 kwietnia 2019 r. Małopolscy policjanci zatrzymali dwie osoby, które są odpowiedzialne za wywóz i składowanie nielegalnych odpadów w Czechach - http://krakow.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/kolejne-zatrzymania-w-sprawie-nielegalnego-skladowania-niebezpiecznych-odpadow-0

(KWP w Krakowie/js)