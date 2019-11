Czy wiesz, że? Data publikacji 07.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Czy wiesz, że czynnikiem zwiększającym skłonność do przemocy wobec bliskich jest fakt uzależnienia lub nadużywania alkoholu i substancji psychoaktywnych?

Sytuacja ta dotyczy zarówno sprawcy jak i osoby doznającej przemocy, w szczególności, gdy zjawisko obejmuje obydwoje partnerów. Sprawcy przemocy w rodzinie często znajdują się w stanie nietrzeźwości. Nawet 81% z nich stosuje przemoc będąc pod wpływem alkoholu. Wiąże się to z upośledzoną kontrolą zachowań agresywnych. Spożywanie alkoholu może redukować zahamowania i wyzwalać zachowania dewiacyjne. Często negatywnie zmienia również aktywność mózgu, co wiąże się z rozwojem zachowań agresywnych. Dodatkowo, przewlekły alkoholizm może prowadzić do dysfunkcji kory mózgowej, a w szczególności płata skroniowego, co również sprzyja patologicznym zachowaniom.

Pamiętaj, że bycie pod wpływem alkoholu nie stanowi przesłanki do złagodzenia kary za stosowanie przemocy wobec bliskich, a wpływać może na jej zaostrzenie. Alkoholizm jest chorobą i w przypadku nadużywania alkoholu warto jest zgłosić się do lekarzy specjalistów.