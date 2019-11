Policjanci uratowali mężczyznę, który usiłował targnąć się na swoje życie Data publikacji 06.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z przygranicznych posterunków zostali zaalarmowani i zaangażowani w poszukiwania desperata, który groził, że popełni samobójstwo. Dzięki zaangażowaniu i empatii żarskich stróżów prawa wszystko zakończyło się szczęśliwie — policjanci znaleźli mężczyznę i przekazali go pod specjalistyczną opiekę.

We wtorek (5 listopada) późnym wieczorem dyżurny żarskiej jednostki otrzymał informację o mężczyźnie, który oddalił się z miejsca zamieszkania i może chcieć targnąć się na swoje życie. Dla policjantów posterunków w Przewozie, Łęknicy i Trzebielu ogłoszono alarm i rozpoczęto poszukiwania. Policjanci w rozmowie z rodziną mężczyzny ustalili, że ten wcześniej chciał odebrać sobie życie, co udaremnili w ostatniej chwili najbliżsi, wówczas jednak desperat na wybiegł z domu w nieznanym kierunku. Mundurowi natychmiast rozpoczęli przeczesywać ulice, opuszczone budynki i stacje paliw, niestety bez rezultatu. Podczas poszukiwań jednocześnie próbowali skontaktować się z nim telefonicznie, jednak nie odbierał. W pewnej chwili na telefon jednego z funkcjonariuszy oddzwonił zdesperowany mężczyzna. Przez telefon powiedział, że popełni samobójstwo, był roztrzęsiony nie chciał uwierzyć, że rozmawia z nim policjant. Po kilkunastominutowej rozmowie mężczyzna dał się przekonać i wskazał miejsce, gdzie przebywa. Profesjonalne i natychmiastowe działanie policjantów sprawiło, że wszystko całe zdarzenie zakończyło się szczęśliwie. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe, a mężczyzna został przewieziony do szpitala i oddany pod specjalistyczną opiekę.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)