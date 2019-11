Współpraca służb w sytuacji kryzysowej - działania "Przejazd 2019" za nami Data publikacji 07.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj W gminie Mykanów pociąg z materiałami niebezpiecznymi zderzył się z autokarem przewożącym studentów... Na szczęście był to tylko scenariusz ćwiczeń służb ratunkowych z województwa śląskiego pod nazwą "Przejazd 2019". Miały one na celu sprawdzenie procedur reagowania w tego typu sytuacjach kryzysowych oraz ocenę współpracy służb na miejscu katastrofy. Wydarzenie zorganizował Śląski Urząd Wojewódzki, a nadzorował je Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek. Na miejscu obecni byli także szefowie służb biorących udział w ćwiczeniach. Śląską Policję reprezentował Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński wraz ze swoim I Zastępcą insp. Romanem Rabsztynem.

Scenariusz ćwiczeń "Przejazd 2019" przewidywał, że około 10.00 na przejeździe kolejowym na linii nr 146 Wyczerpy - Chorzew Siemkowice, w miejscowości Stary Cykarzew, doszło do zderzenia pociągu towarowego transportującego materiały niebezpieczne z autokarem przewożącym studentów. Blisko 300 policjantów, strażaków i ratowników medycznych z powiatu częstochowskiego zostało postawionych na nogi. W chwili zdarzenia w autobusie znajdowało się 31 osób. Niestety, 4 z nich poniosło śmierć. 7 osób zostało ciężko rannych i przetransportowano je do szpitali. Pozostali poszkodowani, którzy nie odnieśli poważnych obrażeń, zostali objęci opieką medyczną oraz psychologiczną w miejscowej szkole. W ćwiczeniach uczestniczyli studenci z Politechniki Częstochowskiej, którzy wcielili się w role pasażerów autobusu. Sytuacja wyglądała bardzo realistycznie, a zgłoszenie o wypadku wpłynęło na numer alarmowy Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego - 112.

Warto przypomnieć, że sprawne dotarcie na miejsce zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych zależy od włąściwego przekazania informacji przez zgłaszającego. W pierwszej kolejności należy ustalić rodzaj przejazdu - czy jest to przejazd strzeżony z rogatkami, czy niestrzeżony oraz zlokalizować naklejkę identyfikującą. Na przejeździe z rogatkami naklejka znajduje się na wsporniku szlabanu od strony szyn, natomiast na przejeździe niestrzeżonym identyfikator umieszczony jest na tylnej stronie znaku drogowego - tzw. krzyżu św. Andrzeja. Charakterystyczna naklejka w kolorze żółtym zawiera dziewięciocyfrowy identyfikator przejazdu kolejowo-drogowego (numer skrzyżowania) oraz numery alarmowe.

W stan najwyższej gotowości zostały postawione wszystkie służby. Na miejsce wezwano ponad 20 jednostek straży pożarnej, a także specjalną jednostkę chemiczną, która musiała rozpoznać substancję wylewającą się z cysterny, a następnie skutecznie ją zneutralizować. Jako pierwsi na miejscu pojawili się strażacy, którzy byli kompletnie zaskoczeni tym, co zobaczyli. Początkowo nie wiedzieli, że biorą udział w ćwiczeniach. W pierwszej kolejności musieli oni uwolnić osoby uwięzione we wraku autobusu, używając do tego specjalistycznego sprzętu. W wyciąganiu poszkodowanych pomagali im policjanci, a następnie osoby ranne trafiały pod opiekę ratowników medycznych. W tym celu postawiono także szpital polowy dla ofiar wypadku. Uruchomiono również mobilne centrum dowodzenia i zwołano wojewódzki sztab zarządzania kryzysowego. Nad miejscem zdarzenia krążyły drony instytutu Centrum Badań Kosmicznych PAN, który również włączył się do ćwiczeń.

Cały teren działań zabezpieczyli policjanci oraz Wojska Obrony Terytorialnej. Stróże prawa z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie oraz Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Częstochowie, pod dowództwem szefa częstochowskich policjantów insp. Dariusza Atłasika, zabezpieczali miejsce zdarzenia, nie dopuszczając na teren wypadku osób postronnych. Ponadto na najbliższych skrzyżowaniach pojawiły się patrole ruchu drogowego, a mundurowi informowali kierowców o objazdach oraz dbali o bezpieczeństwo na drodze. Na miejscu zdarzenia pracowały także policyjne służby kryminalne i dochodzeniowo-śledcze. Władze województwa ustawiły dla nich oraz dla prokuratury specjalne namioty, aby śledczy mogli prowadzić swoje czynności. Policjanci wykonywali między innymi oględziny miejsca katastrofy oraz oględziny zwłok, a także zabezpieczali niezbędne ślady oraz przygotowywali dokumentację.

Symulacja, jaka miała miejsce wczoraj podczas ćwiczeń "Przejazd 2019", miała na celu sprawdzenie współdziałania służb w sytuacji kryzysowej. Dzięki możliwości przećwiczenia procedur reagowania na zdarzenia w warunkach jak najbardziej rzeczywistych, służby mogą się do nich lepiej przygotować, skoordynować współpracę, a przede wszystkim wyeliminować nieprawidłowości. Był to zatem sprawdzian współpracy wojewódzkiego sztabu z policją, strażą i ratownikami.

