Policyjna solidarność w potrzebie Powrót Generuj PDF Drukuj Wielkim sercem wykazali się młodzi policjanci ze Szkoły Policji w Słupsku, którzy pospieszyli na ratunek chorej córce ich starszego kolegi - policjanta z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Oddali honorowo prawie 19 litrów krwi dla nastolatki, która cierpi na ostrą aplazję szpiku kostnego.

W ten piękny sposób policyjna młodzież realizuje hasło „Pomagamy i chronimy”. To także gest solidarności zawodowej z innymi policjantami, w tym przypadku z policjantem z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, ojcem 13-letniej Zuzi Dyduch, u której zdiagnozowano w tym roku uszkodzenie szpiku kostnego powodujące zmniejszoną produkcję czerwonych i białych krwinek oraz płytek krwi, co w konsekwencji prowadzi do niedokrwistości. Dziewczynka przebywa teraz w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy.

42 policjantów oddało łącznie 18,9 litra krwi. Wszyscy zgodnie podkreślili, że w sytuacji, gdy ich krew bezpośrednio przyczynia się do ratowania życia, satysfakcja z pomocy jest ogromna. Takie wsparcie pokazuje również, że w przypadku zagrożenia życia i zdrowia policjanci - zgodnie z rotą ślubowania - służą innym, w tym wypadku poprzez honorowe donacje krwi.

W akcję włączyli się już między innymi policjanci województwa kujawsko-pomorskiego oraz członkini polskiej kadry narodowej w piłce ręcznej Kinga Grzyb.