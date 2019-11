Policjanci z powiatu krakowskiego eskortowali samochód przewożący rodzącą kobietę Data publikacji 07.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Krakowie w trakcie patrolowania ulic w Balicach zostali poproszeni o pomoc przez jednego z kierowców. Mężczyzna wiózł do szpitala żonę, która zaczęła rodzić. Mundurowi eskortując samochód zapewnili rodzicom bezpieczną drogę do szpitala, dzięki czemu kobieta szybko trafiła pod opiekę specjalistów.

W Dniu Wszystkich Świętych, w godzinach popołudniowych, mł. asp. Martin Mazanek i sierż. Klaudia Kuleszka z zespołu patrolowo – interwencyjnego, podczas patrolu ulic w Balicach, zostali zaalarmowani przez jednego z kierowców o nietypowej sytuacji. Okazało się, że wiezie znajdującą się w zaawansowanej ciąży żonę, która najprawdopodobniej zaczęła rodzić. Na pomoc ze strony funkcjonariuszy nie trzeba było długo czekać.

O zaistniałej sytuacji mundurowi poinformowali dyżurnego, a następnie w rozmowie telefonicznej z dyspozytorem pogotowia ratunkowego ustalili, że najbliższa karetka znajduje się na terenie lotniska w Balicach. Załoga pogotowia została poinformowana o zaistniałej sytuacji i oczekiwała na rodzącą. Kierującemu natomiast policjanci polecili, aby jechał za radiowozem i eskortowali go na teren lotniska z użyciem sygnałów świetlnych i dźwiękowych do miejsca, w którym znajdowała się karetka. Dzięki sprawnej reakcji mundurowych kobieta szybko została przekazana pod opiekę specjalistów, którzy bezpiecznie i na czas przetransportowali ją do szpitala.

Okazało się, że tego dnia kobieta obchodziła urodziny. Życzymy dużo zdrowia, zarówno świeżo upieczonej mamie, jak i nowo narodzonemu. Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w tak ważnym wydarzeniu.

(KWP w Krakowie/js)