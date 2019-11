Odpowie za posiadanie znacznej ilości narkotyków z zamiarem ich sprzedaży Data publikacji 07.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Golubsko-Dobrzyńscy policjanci zatrzymali 26-letniego mieszkańca powiatu toruńskiego pod zarzutem posiadania znacznej ilości narkotyków, które zamierzał sprzedać. Funkcjonariusze zabezpieczyli u niego blisko 2,5 kg środków odurzających. Teraz mężczyzna odpowie za przestępstwo z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności.

W miniony poniedziałek (4.11.19 r.) o godz. 23.00 Golubsko-Dobrzyńscy policjanci, patrolujący miasto, zatrzymali do kontroli drogowej osobową toyotę. W trakcie legitymowania 24-letniego kierowcy oraz podróżujących z nim kobiety (18l.) i mężczyzny (26l.) uwagę funkcjonariuszy zwróciło nerwowe zachowanie pasażera. Już po chwili okazało się, że ma on przy sobie dużą ilość suszu roślinnego oraz niewielką ilość białej substancji. Po przebadaniu i zważeniu okazało się, że 26-latek miał prawie kilogram marihuany oraz ponad pół grama substancji psychotropowej - MDMA. To dało podstawy do przeszukania jego miejsca zamieszkania. Tam, policjanci zabezpieczyli dodatkowo ponad 72 g marihuany oraz prawie 1 400 g zawilgoconych roślin konopii.

Następnego dnia (05.11.19 r.) zatrzymany 26-latek usłyszał zarzuty, a wczoraj (06.11.19 r.) zgromadzony przez Golubsko-Dobrzyńskich policjantów materiał dowodowy trafił do prokuratury. Na tej podstawie oskarżyciel zadecydował o objęciu podejrzanego policyjnym dozorem, ma zakaz opuszczania kraju i został zobowiązany do poręczenia majątkowego.

Za posiadanie znacznej ilości narkotyków w celu ich sprzedaży grozi mu kara do 12 lat więzienia.

(KWP w Bydgoszczy/js)