Fachowa wiedza procentuje – policyjni ratownicy uratowali ludzkie życie Data publikacji 07.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Mieszkaniec gminy Pszczew żyje dzięki natychmiastowej reakcji i fachowej pomocy udzielonej przez międzyrzeckich policjantów. St. sierż. Mateusz Maksimczyk oraz mł. asp. Krystian Kryś wiedzę z zakresu I pomocy przedmedycznej zdobyli podczas kursu specjalistycznego w jednej ze szkół Policji. Uratowane życie to najlepszy efekt szkolenia i dowód na profesjonalizm policjantów.

W sobotę (2 listopada br.) dyżurny międzyrzeckiej Policji otrzymał zgłoszenie, że mężczyzna próbował odebrać sobie życie. Zgłoszenie wymagało pilnej interwencji, liczyła się każda chwila, dlatego dyżurny wysłał na miejsce patrol ruchu drogowego, który znajdował się najbliżej miejsca zdarzenia. Policjanci, po wejściu do mieszkania zauważyli siedzącego mężczyznę otoczonego pustymi opakowaniami po lekach. Mężczyzna mimo, że był przytomny i komunikatywny, dawał wrażenie osłabionego, sennego i powolnego w wypowiedzi. Policjanci natychmiast za pośrednictwem dyżurnego wezwali na miejsce załogę karetki pogotowia i przekazali wszystkie niezbędne informacje dotyczące rodzaju i ilości pobranych leków. Mł. asp. Krystian Kryś oraz st. sierż. Mateusz Maksimczyk doskonale wiedzieli, że liczy się każda chwila, dlatego sami, nie czekając na przyjazd ratowników, przystąpili do działania. Policjanci doskonale wiedzieli co robić w takiej sytuacji. Wiedzę i doświadczenie zdobyli podczas specjalistycznych szkoleń w szkołach Policji. Rozpoczęli od wymuszania wymiotów u mężczyzny, po to, aby z jego organizmu pozbyć się jak największej ilości niebezpiecznych dla niego leków. Następnie ułożyli mężczyznę w pozycji bocznej ustalonej i stale kontrolowali jego parametry życiowe oraz dokładnie rozpytali się w schemacie SAMPLE, dotyczącego istotnych informacji dla przybyłych na miejsce ratowników medycznych w przypadku utraty przytomności u poszkodowanego. Po przybyciu na miejsce załogi karetki pogotowia mężczyzną zajęli się ratownicy, natomiast policjanci przekazali im wszystkie uzyskane informacje. Wszystko skończyło się szczęśliwie, a mężczyzna po krótkiej hospitalizacji wrócił do domu.

Międzyrzeccy policjanci fachową wiedzę z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej nabyli podczas kursu specjalistycznego w jednej ze szkół Policji. Zdarzenie z minionej soboty to najlepszy efekt takiego szkolenia i jednocześnie dowód na profesjonalizm policjantów.

(KWP w Gorzowie Wlkp/js)