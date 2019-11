Ponad 6 ton nakrętek, by pomóc dziecku choremu na pęcherzykowe oddzielanie się naskórka Data publikacji 07.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Sierż. Szymon Popiel z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Radomiu zaczął zbierać nakrętki, by w ten sposób wesprzeć Krzysia Czupryna z Radomia, który jest chory na pęcherzowe oddzielanie się naskórka. W akcję włączył się także podinsp. Hieronim Seta, zastępca naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledzczego KWP zs. w Radomiu, który zebrał kilka ton nakrętek.

Krzysio od urodzenia cierpi na bardzo rzadką chorobę EB - pęcherzowe oddzielanie się naskórka. Każdy dotyk powoduje powstawanie ran, które bolą jak oparzenia 2 i 3 stopnia, niestety są też wewnątrz organizmu. Jedynym ukojeniem są specjalne opatrunki zabezpieczające rany oraz chroniące skórę przed urazami. Krzyś potrzebuje opatrunków, maści i dermokosmetyków. Miesięczna pielęgnacja dziecka to kwota kilku tysięcy złotych.



Sierż. Szymon Popiel z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Radomiu postanowił pomóc choremu dziecku. Robił to już prywatnie od dłuższego czasu, ale kilka tygodni temu zaangażował kolegów z wydziału. Za zgodą przełożonych ustawił pudełka na nakrętki w kilku wydziałach KWP zs. w Radomiu oraz Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Policjanci i pracownicy obu komend napełniali pudła kilka razy w tygodniu. W ten sposób o akcji dowiedział się podinsp. Hieronim Seta, zastępca naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledzczego KWP zs. w Radomiu, a na co dzień przewodniczący rady gminy w Rusinowie. Jako miejscowy społecznik zaangażował w działania sąsiadów, znajomych oraz większość mieszkańców gminy, którzy już wielokrotnie brali udział w akcjach charytatywnych. Do prowadzonej przez niego akcji włączyło się wiele osób z Przysuchy oraz z terenu gminy Wieniawa. Dzięki ich zaangażowaniu udało się zebrać kilka ton nakrętek.



Dzisiaj policjanci Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Radomiu, zarówno ci, którzy mieli wolny dzień, jak również ci, którzy mieli dzień szkoleniowy zaangażowali się w przepakowywanie nakrętek do samochodów ciężarowych, w tym jednego należącego do KWP zs. w Radomiu. Mogli także liczyć na pomoc pracowników Poczty Polskiej SA - Pionu Operacji Logistycznych Regionu Dystrybucji w Lublinie oraz kierownika Wydziału Transportu Terenowego w Radomiu, dzięki którym udało się podstawić na miejsce dodatkową ciężarówkę na nakrętki. Nakrętki trafiły do skupu. Pieniądze z ich sprzedaży pozwolą na zakup opatrunków i leków.



Policjanci na tym jednak nie poprzestają. Nadal zbierają nakrętki. Pamiętajmy, że ten niewielki przedmiot, konsekwentnie zbierany, może wiele zdziałać. Jedna zakrętka na pozór nic nie znaczy, ale liczy się efekt skali. Zakrętki są odsprzedawane jako surowiec do firm recyklingowych, a tam przerabiane na granulat, z którego produkuje się na przykład plastikowe wiadra czy narzędzia.



Wszelkie informacje, jak pomóc choremu dziecku z Radomia można znaleźć tutaj.



Zespół Prasowy KWP/RJ