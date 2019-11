Wszedł na 100-metrowy komin grążąc popełnieniem samobójstwa. Na szczęście udało się odwieść go od tego desperackiego czynu Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Dzięki wielogodzinnym działaniom policyjnych negocjatorów, goprowców oraz strażaków udało się odwieść od skoku z wysokiej budowli jednego z mieszkańców powiatu kamiennogórskiego. Mężczyzna wspiął się na ponad 100-metrowy komin i groził popełnieniem samobójstwa.

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze około godziny 14.30 otrzymał zgłoszenie o osobie, która wtargnęła na teren jednego z przedsiębiorstw i wspina się na komin. Na miejsce skierowany został patrol, który potwierdził zgłoszenie. Niezwłocznie skierowano do akcji jednostki Pogotowia Ratunkowego, Państwową Straż Pożarną z Kamiennej Góry, Wałbrzycha i Świdnicy, a także policyjnych negocjatorów oraz goprowców z Karkonoskiej Grupy GOPR.

Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli działania mające na celu dotarcie do mężczyzny oraz udzielenie mu pomocy. Zdesperowany mieszkaniec groził popełnieniem samobójstwa poprzez skok ze szczytu komina. Dzięki wielogodzinnym działaniom policyjnych negocjatorów, goprowców oraz strażaków udało się go odwieść od skoku. W rezultacie zdesperowany mężczyzna, przy asyście służb zszedł do połowy komina, a następnie na własne żądanie dalszą drogę pokonał samodzielnie schodząc z budowli.

To nie pierwsze jego wejście na ten komin. Po potwierdzeniu tożsamości mieszkaniec Kamiennej Góry trafił pod opiekę lekarzy, gdzie następnie został przewieziony do szpitala specjalistycznego. Działania zakończyły się dopiero po północy.

(KWP we Wrocławiu)