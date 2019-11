Życzenia Komendanta Głównego Policji z Okazji Święta Służby Cywilnej

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI

Warszawa, 11 listopada 2019 roku





Członkowie Korpusu Służby Cywilnej,

Pracownice i Pracownicy Policji!





11. listopada, w Narodowe Święto Niepodległości, upamiętniamy trud i poświęcenie naszych przodków, których heroiczna walka pozwoliła na odrodzenie się, po 123 latach niewoli, Państwa Polskiego.

Ustanowienie w tym dniu Święta Służby Cywilnej podkreśla ważną rolę, jaką pełnią urzędnicy i pracownicy cywilni w administracji państwowej.

Szanowni Państwo,

Przynależność do korpusu służby cywilnej to nie tylko prestiż i powód do dumy, to przede wszystkim trudna, odpowiedzialna i ciężka praca.

Święto Służby Cywilnej w tym roku ma szczególne znaczenie, gdyż przypada w roku jubileuszu 100. powstania Policji Państwowej. W jednostkach Policji w całym kraju, oprócz funkcjonariuszek i funkcjonariuszy swoją służbę pełnicie także Wy — Pracownicy Cywilni. Realizowane przez Was zadania mają znaczący wpływ na poprawę bezpieczeństwa publicznego i przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku naszej formacji.

Szanowni Państwo,

W imieniu kierownictwa polskiej Policji, wszystkich funkcjonariuszy oraz własnym, pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim pracownikom zatrudnionym w Policji, za codzienną, rzetelną pracę, która przyczynia się do postrzegania polskiej Policji jako nowoczesnej, sprawnej formacji, cieszącej się dużym zaufaniem społecznym.

Wasz ogromny profesjonalizm, wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków służbowych zasługują na słowa najwyższego uznania.

W tym wyjątkowym dniu, Życzę Państwu dalszych sukcesów zawodowych, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, ale przede wszystkim prawdziwej satysfakcji, budowanej głosami i uznaniem tych, dla których tę służbę pełnicie.





Z wyrazami szacunku,

gen. insp Jarosław Szymczyk