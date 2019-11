Tarnowscy pseudokibice za kratami Data publikacji 08.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci wydziału kryminalnego komendy miejskiej Policji w Tarnowie, po kilkumiesięcznej pracy zatrzymali 8 pseudokibiców jednej z tarnowskich drużyn piłkarskich. Zatrzymani mężczyźni w wieku od 17 do 29 lat stanowili trzon grupy.

Prowadzone od wakacji czynności ukierunkowane na zwalczenie przestępstw i wykroczeń, jakich dopuszczały się grupy młodzieżowe identyfikujące się jako kibice dwóch zwaśnionych tarnowskich klubów piłkarskich doprowadziły do ustalenia składu jednej z nich oraz pozycji, jaką w niej zajmują poszczególni członkowie. Policjanci ustalili, że pseudokibice przygotowują się do walk ulicznych a w tym celu spotykają się w jednym z mieszkań na terenie Tarnowa. Mężczyźni urządzili sobie w nim w pełni wyposażoną i przygotowaną do walk salę, w której nie mogło zabraknąć wszelkiego rodzaju ochraniaczy, rękawic oraz worków treningowych. Jak się później okazało, w mieszkaniu tym policjanci zabezpieczyli jednak sprzęt, którego nie można nazwać sportowym, a który był wykorzystywany podczas bójek na ulicy, tj.: maczety, broń gazową, ręczne miotacze gazu oraz kominiarki w barwach klubowych.

Wczoraj kompletnie zaskoczeni pseudokibice z Tarnowa, w wieku od 17 do 29 lat, zostali zatrzymani przez policjantów, którzy przeprowadzili także przeszukania ich miejsc zamieszkania. Po doprowadzeniu do miejscowej prokuratury zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w kilku pobiciach o charakterze chuligańskim, za co grozi im do 3 lat pozbawienia wolności. Również wczoraj, wieczorem, sześciu z zatrzymanych mężczyzn zostało doprowadzonych do sądu, który zastosował wobec nich areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy. Wobec pozostałej dwójki prokuratura zastosowała dozór policyjny.

(KWP w Krakowie / kp)