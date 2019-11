Policjanci z Inowrocławia zapobiegli tragedii Data publikacji 08.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Inowrocławia pomogli mężczyźnie, który biegał po parku solankowym i krzyczał, że chce się powiesić. Wprawdzie desperat był bardzo agresywny i usiłował przeszkodzić mundurowym, ale funkcjonariusze poradzili sobie z nim. 26-latek najpierw trafił do policyjnego aresztu, p czym pod opiekę specjalistów.

Wczoraj (07.11.19) przed 13.00 policjanci z inowrocławskiej „patrolówki” interweniowali na terenie Parku Solankowego w Inowrocławiu. Otrzymali bowiem informację, że po parku biega roznegliżowany mężczyzna i krzyczy, że chce się powiesić.

Zastępca dyżurnego natychmiast zaczęła działać. Ustaliła kobietę, która miała widzieć tę sytuację i skontaktowała się z nią. Ważne było, by desperata zlokalizować jak najszybciej, a biorąc pod uwagę obszar parku mogło nie być to takie łatwe. Policjantka koordynowała całą akcję poszukiwawczą, która ma swój szczęśliwy finał.

Policyjny patrol dotarł w rejon tężni. Tam na jednym z drzew funkcjonariusze zauważyli mężczyznę ubranego tylko w majtki i skarpetki. Zdążył on już przywiązać jakiś materiał do gałęzi, a drugi jego koniec zawiązywał wokół szyi. Policjanci ruszyli w jego stronę. Ten, widząc ich zeskoczył z drzewa i chciał się z funkcjonariuszami bić. Desperat był pobudzony, agresywny i nietrzeźwy. Krzyczał, że chce się powiesić. Policjanci obezwładnili mężczyznę. To 26-letni mieszkaniec Inowrocławia. Trafił do policyjnego aresztu, a stamtąd pod opiekę medyczną.