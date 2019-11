Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego – ogólnopolskie działania Policji Data publikacji 13.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj 14 listopada 2019 roku w całym kraju policjanci ruchu drogowego przeprowadzą działania pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Mimo iż nadrzędnym celem działań jest troska o bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, policjanci będą zwracać uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem.

W ramach realizowanych już po raz jedenasty w tym roku działań o zasięgu ogólnopolskim funkcjonariusze zwrócą szczególną uwagę na zachowania kierujących samochodami wobec pieszych i użytkowników rowerów. Szczególną opieką zostaną objęte przejścia dla pieszych oraz przejazdy dla rowerzystów usytuowane na ruchliwych drogach oraz takie, na których doszło do wypadków z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Bezpieczeństwo rowerzystów i pieszych jest obecnie na wyższym poziomie niż w roku ubiegłym. Obydwie grupy uczestników ruchu drogowego brały udział w mniejszej liczbie wypadków. Co za tym idzie mniej osób zostało rannych a co najważniejsze, mniej poniosło śmierć. Mimo wszystko należy przypomnieć, że piesi to grupa niechronionych uczestników ruchu drogowego najbardziej zagrożona wypadkami. Na uwagę zasługuje fakt, iż znaczna część zdarzeń związanych z potrąceniem pieszego ma miejsce na przejściach dla nich przeznaczonych, a przecież w swej istocie przejścia dla pieszych powinny gwarantować im bezpieczne przekroczenie jezdni.

Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, powinien zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Ponadto jeśli skręca w drogę poprzeczną jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża. Kierującemu pojazdem zabrania się w szczególności:

wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany;

omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.

Apelujemy także do niechronionych uczestników ruchu drogowego o rozsądek na drodze oraz używanie elementów odblaskowych w trosce o własne bezpieczeństwo nie tylko poza obszarem zabudowanym, ale na wszystkich nieoświetlonych drogach, także w obszarze zabudowanym. Korzystanie z elementów odblaskowych kilkukrotnie zwiększa widoczność pieszego / rowerzysty, przez co kierujący pojazdem ma więcej czasu na wykonanie manewru wymijania bądź hamowania. Ponadto, ze względu na porę roku, dni stają się coraz krótsze - wcześniej robi się ciemno. Dlatego też szczególnie w okresie jesienno-zimowym należy zadbać o bycie widocznym na drodze.





Pamiętajmy!

Partnerstwo na drodze, stosowanie się do przepisów ruchu drogowego, prowadzi do zwiększenia także naszego bezpieczeństwa.

(Biuro Ruchu Drogowego/KGP)