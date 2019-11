Nietrzeźwy kierowca pędził w terenie zabudowanym z prędkością aż 118 km/h Data publikacji 12.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj 118 km/h to prędkość jaką w terenie zabudowanym rozwinął zatrzymany przez milickich policjantów kierowca osobowego renault. Co więcej, mężczyzna był nietrzeźwy – w organizmie miał ponad pół promila alkoholu. Funkcjonariusze zatrzymali mu prawo jazdy, a sprawa znajdzie swój finał w sądzie.

W niedzielę 10 listopada br. ok. godziny 20:30 w Miliczu policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego samochodem osobowym marki Renault Espace. Za kierownicą siedział 19-letni mieszkaniec Milicza. Mężczyzna w terenie zabudowanym, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h, pędził 118 km/h, czyli aż o 68 km/h więcej, niż pozwalają na to przepisy. Ponadto okazało się, że kierowca był nietrzeźwy – badanie stanu trzeźwości wykazało w jego organizmie ponad pół promila alkoholu. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy, a pojazd przekazali osobie przez niego wskazanej.

Postępowanie jest w toku, a sprawa znajdzie swój finał w sądzie, gdzie 19-latek odpowie za kierowaniem samochodem w stanie nietrzeźwości oraz za rażące przekroczenie dopuszczalnej prędkości w terenie zabudowanym.

Przypominamy, że za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, grozi kara nawet do 2 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na okres nie krótszy niż 3 lata oraz nakłada obowiązek zapłaty świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5 tys. złotych.

Policjanci kolejny już raz zwracają się z apelem do wszystkich kierowców o to, aby nie kierowali pojazdami po spożyciu choćby najmniejszej ilości alkoholu! Apelujemy również do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę i zachowanie ostrożności na drodze.

(KWP we Wrocławiu/js)