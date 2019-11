Najlepszy z wojowników Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Sierż. Maciej Sikoński, który na co dzień pełni służbę w Komisariacie Policji III w Kielcach, kolejny raz wykazał się zawziętością i sercem do walki. W minioną sobotę w Siedlcach podczas Międzynarodowego Turniej Karate Kiodokyokushin Polish Cup 2019 wywalczył mistrzowski pas.

W minioną sobotę w Siedlcach odbył się Międzynarodowy Turniej Karate Kiodokyokushin Polish Cup 2019. W turnieju udział wzięło około 240 karateków z kraju i z zagranicy. Gospodarze mieli zaszczyt gościć karateków z Austrii, Białorusi, Francji ,Grecji ,Iranu ,Libanu, Mauritiusa, Ukrainy, Danii, Rosji oraz Rumunii. Polskę reprezentowali karatecy z Andrespola, Białegostoku, Brzezin, Bydgoszczy, Częstochowy, Mińska Mazowieckiego, Poznania, Kielc, Rawy Mazowieckiej, Siewierza, Warszawy, Werbkowic, Krakowa, Wilkowic, Wojkowic, a także Tuliszkowa. Ukoronowaniem sobotnich emocji po turnieju karate w Siedlcach, była Gala Fight Night K-1 Rules zorganizowana przez Akademię Sztuk Walki oraz Federację Kyodokyokushin Karate. Podczas gali rozegranych zostało dziesięć pojedynków z udziałem zawodników z kraju i z zagranicy w formule K-1, MMA i karate kyokushin. Podczas walki wieczoru o pas Mistrza Świata Organizacji Kyodokyokushin kibice zobaczyli starcie sierż. Macieja Sikońskiego z reprezentantem Grecji Stavrosem Soantzogolu. Nie obyło się bez emocji, gdyż w pierwszej rundzie na samym początku nasz reprezentant, doznał kontuzji obojczyka po faulu zastosowanym przez Greka. Maciej pokazał prawdziwego ducha karate Kyokushin i nie zważając na kontuzję walczył prowadząc ciężki bój z Grekiem do samego końca wychodząc ze starcia zwycięsko. Zdobycie tego tytułu otwiera Maciejowi Sikońskiemu drogę do największego na świecie turnieju Mistrzostw Świata „35 All Japan Karate Open Tournament”, który w marcu 2020 roku odbędzie się na sławnej hali Budo-Kan w Tokyo w Japonii.

