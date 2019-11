Spowodował wypadek, a w aucie przewoził ponad pół kilograma narkotyków – 26-latek aresztowany na trzy miesiące Data publikacji 12.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci żarskiej drogówki podczas czynności związanych z wypadkiem drogowym ujawnili w osobowym audi ponad pół kilograma narkotyków. Kierujący tego pojazdu, 26-letni obywatel Niemiec, usłyszał zarzuty wewnątrzwspólnotowego nabycia narkotyków, kierowania pod wpływem środków odurzających oraz spowodowanie wypadku drogowego. Mężczyzna został aresztowany przez sąd – grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Żar zatrzymali 26-letniego obywatela Niemiec, który podejrzany jest o spowodowanie wypadku drogowego. Mężczyzna we wtorek (5 listopada 2019 r.) jadąc audi a4 stracił panowanie nad pojazdem i dachował. Podróżował z nim pasażer, który w związku z poniesionymi obrażeniami został zabrany do szpitala. Jak się okazało, 26-latek prowadził pod wpływem środków odurzających. Podczas przeprowadzania czynności procesowych policjanci drogówki znaleźli w samochodzie ponad 260 gramów marihuany, 300 gramów amfetaminy oraz 250 tabletek o działaniu psychotropowym. Substancje, które zabezpieczono poddane zostaną dalszym badaniom. Śledczy ustalili, że narkotyki zostały zakupione na terenie Niemiec — ich czarnorynkowa wartość to blisko 23 tys. złotych.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 26-latkowi zarzutów wewnątrzwspólnotowego nabycia znacznej ilości narkotyków, kierowania pojazdem mechanicznym pod wpływem środków odurzających oraz spowodowania wypadku drogowego. W piątek (8 listopada 2019 r.) sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej w Żarach oraz Policji i aresztował mężczyznę na trzy miesiące. Grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Gorzowie Wlkp./js)