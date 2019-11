Policjanci pomagają najbardziej potrzebującym Data publikacji 12.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Mundurowi z Posterunku Policji w Andrespolu podczas służby obchodowej dotarli do miejsca gdzie mogła znajdować się osoba bezdomna. Aktualna pogoda a w szczególności spadek temperatury może być śmiertelnym zagrożeniem dla takich osób. Policjanci dotarli do samotnej i nieporadnej życiowo kobiety. 42-latka mieszkała w kontenerze. Nie miała ogrzewania ani żadnych środków do życia. Kobieta nie ma żadnej rodziny a sytuacja życiowa zmusiła ją do bezdomności. Żyła w skandalicznych warunkach i wymagała natychmiastowej pomocy.

Dzielnicowi wraz z kierownikiem Posterunku Policji w Andrespolu podczas pełnienia służby dotarli do prowizorycznego małego kontenera, podejrzewali, że może tam przebywać bezdomna kobieta. Mundurowi znaleźli 42-letnią kobietę, która przyznała, że jest to jej miejsce, w którym może się schronić. Od dwóch lat jest bezdomna, ponieważ tak się potoczyło jej życie. Nie ma żadnej rodziny ani środków do życia. Kobieta nie wiedziała gdzie się podziać ani gdzie szukać pomocy. Policjanci natychmiast pojechali z kobietą do Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrespolu gdzie kobieta otrzymała ubrania i nocleg. Pracownicy instytucji mieli już podjąć dalsze kroki, aby pomóc kobiecie. Policjanci z powiatu łódzkiego wschodniego prowadzą działania prewencyjne, które mają na celu niesienie pomocy osobom bezdomnym, samotnym i nieporadnym życiowo. Z uwagi na okres zimowy policjanci sprawdzają miejsca, w których mogą przebywać osoby potrzebujące pomocy. Dzięki takim działaniom różnych instytucji prawdopodobnie po raz kolejny uniknięto tragedii. Tym bardziej, że ujemne temperatury dopiero przed nami.

(KWP w Łodzi/js)