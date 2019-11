Zatrzymani dilerzy narkotykowi Data publikacji 12.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Kilkudniowa żmudna praca piotrkowskich policjantów zakończyła się zatrzymaniem czterech mężczyzn podejrzanych o narkotykowy proceder. 20, 23 i 26-latek najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie. 19-latek został objęty policyjnym dozorem.

Piotrkowscy policjanci, których celem było uderzenie w narkobiznes, zbierali i weryfikowali informacje na temat mężczyzn, którzy mieli sprzedawać środki odurzające na terenie powiatu piotrkowskiego. 7 listopada 2019 roku na terenie Moszczenicy zatrzymali do kontroli osobową hondę. W samochodzie siedziało dwóch mężczyzn. Uwagę policjantów zwróciły pudełka z lekami trzymane w rękach przez pasażera. Policjanci sprawdzając co jest w środku znaleźli 15 torebek foliowych. Wstępne badanie testerem narkotykowym potwierdziło, że są to substancje odurzające, susz roślinny okazał się marihuaną, a w 13 pozostałych torebkach był mefedron. Kierowca miał przy sobie torebkę z mefedronem. Przeszukując samochód, w bagażniku policjanci natknęli się na 15 sztuk amunicji do długiej broni. 20-latek i jego o 6 lat starszy kompan zostali zatrzymani. Tego samego dnia przeszukali mieszkania zatrzymanych mężczyzn i tam też znaleźli zabronione substancje. Zebrany materiał dowodowy pozwolił postawić 20-letniemu mieszkańcowi powiatu piotrkowskiego zarzut handlu środkami odurzającymi, w tym także osobom małoletnim, co zagrożone jest karą do 15 lat pozbawienia wolności. Usłyszał też zarzut nielegalnego posiadania amunicji. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 8 lat pozbawienia wolności. Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla 20-latka. Kolejne 3 miesiące spędzi też w areszcie 26-latek, który usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających i zarzut przygotowywania do uczestnictwa w obrocie tymi środkami, za co grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. Policjanci nie poprzestali na tym. Sprawdzali kolejne wątki tej sprawy. 9 listopada 2019 roku zapukali do jednego z mieszkań w gminie Gorzkowice. Ustalenia, że mieszkający tam 23-letni mężczyzna posiada w domu narkotyki potwierdziły się. Na owocny wynik przeszukania nie trzeba było długo czekać. W segmencie i biurku policjanci znaleźli blisko 476 gramów suszu roślinnego w foliowych torebkach. Zabezpieczyli też wagę elektroniczną, która jak podejrzewali służyła do porcjowania środków narkotycznych. 23-latek trafił do policyjnej celi. Już następnego dnia usłyszał zarzut z ustawy przeciwko narkomanii a sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt tymczasowy. Teraz grozi mu kara nawet do 12 lat więzienia. Policjanci wytypowali i ustalili też 19-latka, który udzielał środków odurzających małoletniej. Mężczyzna został objęty policyjnym dozorem. Policjanci łącznie w tej sprawie zabezpieczyli blisko 503 gramy marihuany i 32 gramy mefedronu. Dzięki skutecznym działaniom policjantów zabronione substancje nie trafią już do obrotu.

(KWP w Łodz / kp)